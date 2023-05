NordVPN: scopri come rendere la tua connessione più veloce

Una connessione dati veloce e stabile oggigiorno è possibile nonostante traffico dati e operatore telefonico. Come? Semplicemente affidandosi a un servizio esterno da installare sui propri dispositivi capace di ottimizzare navigazione online, streaming, gaming, download e trasferimento dati. La migliore in questo campo è NordVPN, oggi al 63% di sconto con 3 mesi extra.

Installando la sua applicazione ti connetti ai suoi server e ottieni così una larghezza di banda illimitata in qualsiasi momento e in qualunque luogo. Si tratta di una funzionalità che molti utenti stanno già sfruttando da tempo per migliorare di molto la propria velocità di connessione, soprattutto negli orari in cui diventa più critica a causa del sovraffollamento del web.

Scegli il Piano VPN che preferisci e registra il tuo acquisto con NordVPN. Scarica la sua app, puoi utilizzarla simultaneamente su 6 dispositivi, e inserisci le tue credenziali di accesso fornite al momento dell’acquisto. Ora apri l’applicazione e tocca il pulsante “Connessione Rapida“. In pochi secondi la tua connessione è già più veloce e stabile rispetto a prima.

NordVPN: fino a 6730 Mbps in download

Affidati a NordVPN per ottenere una connessione dati performante. Secondo i dati di AV-Test, questo provider ha raggiunto picchi di ben oltre i 6730 Mbps in download. Un risultato formidabile se si pensa che ciò è dovuto ai server, proprietà di questa VPN, e alla loro larghezza di banda senza limiti. Quest’ultima altro non è che una corsia preferenziale per chi la sfrutta.

In pratica, nonostante il traffico dati enorme tu continui a navigare velocemente e senza rallentamenti proprio grazie a questa tecnologia. Per fare un esempio, il tuo streaming diventa più stabile e senza buffering anche in qualità 4K. Pure il gaming ne beneficia evitando fastidiosi rallentamenti e lag. Perciò non perderti tutto questo e scopri quanta sicurezza ha da offrirti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.