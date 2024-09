NordVPN: sconto del 73% per te e 6 mesi gratis da regalare a chi vuoi

NordVPN, uno dei servizi VPN più avanzati al mondo, ha lanciato un’offerta imperdibile: uno sconto del 73% sull’acquisto di un piano biennale, con l’aggiunta di 3 mesi extra e un buono per 6 mesi gratis da regalare a chi vuoi. Un’occasione unica per condividere sicurezza e privacy con amici e familiari.

Tutti i vantaggi di NordVPN

Navigare su internet senza una protezione adeguata può esporre le tue informazioni personali a rischi significativi, come il furto di dati o l’accesso non autorizzato da parte di terzi. Con NordVPN, puoi navigare in modo sicuro e privato grazie a una crittografia avanzata che protegge il tuo traffico dati e nasconde il tuo indirizzo IP.

NordVPN ti offre:

Protezione avanzata : crittografia di livello militare per tenere lontano occhi indiscreti

: crittografia di livello militare per tenere lontano occhi indiscreti Anonimato online : nascondi la tua posizione e il tuo IP per una navigazione anonima

: nascondi la tua posizione e il tuo IP per una navigazione anonima Server VPN globali : oltre 6300 server ultraveloci in 111 paesi, per garantire una connessione stabile ovunque ti trovi

: oltre 6300 server ultraveloci in 111 paesi, per garantire una connessione stabile ovunque ti trovi Larghezza di banda illimitata: naviga senza restrizioni o rallentamenti

Come richiedere 6 mesi GRATIS

Per ottenere il buono da regalare a chi vuoi, per prima cosa dovrai sottoscrivere un piano di 2 anni NordVPN, approfittando del 73% di sconto attivo. Ci sono anche 3 mesi extra per te. Entro 24 ore riceverai via e-mail un buono: consegnalo a chi vuoi per riscattare 6 mesi di NordVPN GRATIS.

Con NordVPN, non solo hai la possibilità di navigare in totale sicurezza, ma puoi anche approfittare della garanzia di rimborso di 30 giorni. Se per qualsiasi motivo non sarai soddisfatto del servizio, potrai ottenere il rimborso completo.