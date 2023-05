NordVPN: la scelta giusta se vuoi il meglio dalla tua connessione

Stanco di una connessione dati mediocre e poco performante? Se vuoi il meglio e il massimo allora devi scegliere NordVPN, oggi in super offerta con un regalo. Grazie ai suoi server ottieni una larghezza di banda illimitata sempre e ovunque. In questo modo hai una corsia preferenziale per navigazione, streaming e gaming.

Il vantaggio è che, nonostante le condizioni del traffico dati, tu avrai sempre un accesso potente alla rete. Goditi tutti i contenuti che vuoi in streaming senza buffering né disconnessioni. Non preoccuparti della quantità di giga consumati durante il mese. Con questa VPN nessun ISP limiterà la tua velocità in download riscontrando un consumo anomalo.

Infatti, qualsiasi cosa tu faccia online con NordVPN attiva sarà incanalata in un tunnel crittografato in grado di rendere anonima la tua connessione dati. In pratica niente e nessuno potrà risalire ai tuoi dati e alla tua identità digitale. Questo grazie anche al fatto che ogni volta ti verrà fornito un Indirizzo IP differente da quello reale.

NordVPN: fino a 6790 Mbps in download

Attiva ora NordVPN su tutti i tuoi dispositivi grazie alla sua praticissima app multidispositivo e alla possibilità di installarla su 6 device contemporaneamente. Compatibile con tutti i sistemi operativi, è veramente universale. Pensa, puoi anche installarla su router, console e smart TV.

Il vantaggio è che con questa VPN in funzione potrai raggiungere picchi di velocità in download davvero importanti. Secondo gli ultimi dati registrati da AV-Test, in alcune circostanze i suoi server avevano superato i 6790 Mbps. Questo non vuol dire che anche tu navigherai così veloce, ma fa ben capire le sue potenzialità.

Affidati a chi di sicurezza, privacy e ottimizzazione se ne intende. NordVPN garantisce una protezione serrata contro qualsiasi minaccia proveniente dal web come hacker, malware, tracker e cybercriminali. Le sue funzionalità all’avanguardia offrono una difesa senza pari con un’app leggerissima che non appesantisce il tuo dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.