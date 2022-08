NordVPN in regalo: come ottenerla subito

NordVPN è la regina delle VPN. Anche i migliori esperti di sicurezza informatica consigliano questo provider per proteggere e rendere anonima la navigazione tua online. La sua forza risiede proprio nella professionalità dei servizi completi che offre.

Oggi è in promozione per un tempo limitato. Scopri questo fantastico regalo approfittando dell’offerta. Ottieni NordVPN a soli 5,49 euro al mese con 3 mesi di protezione gratis. Lo sconto è del 65% e ti garantisce questo super prezzo per ben 2 anni.

Questa VPN è una preziosa alleata alla tua privacy. Fornendoti un tunnel sicuro e criptato, per il flusso del traffico online, ti assicura il massimo dell’anonimato e i tuoi dati non finiranno mai nelle mani di tracker o aziende curiose che vogliono profilarti per scopi commerciali.

NordVPN ti protegge da annunci pubblicitari, tracker e malware

Il vantaggio di scegliere NordVPN è che questo provider non è solo una VPN, ma integra anche funzionalità specifiche che troveresti solo nei migliori antivirus al mondo. Infatti, attivandola avrai anche a disposizione la modalità Threat Protection.

Si tratta di una funzionalità recente, da poco introdotta, che è in grado di fermare qualsiasi attacco malevolo. L’aspetto più interessante è che lo fa indipendentemente dai suoi server, quindi anche quando non è collegata.

Threat Protection è stata realizzata per neutralizzare tracker, malware, annunci intrusivi, URL dannosi e tante altre minacce informatiche. Nessuna di queste potrà arrecare un danno reale al tuo dispositivo se è attiva e funzionante, perché le bloccherà tutte.

Tra l’altro, NordVPN è caldamente consigliata a chi gioca online o guarda contenuti in streaming. La sua peculiarità è che, indipendentemente dalla nostra rete internet, questo provider, grazie ai suoi server ottimizzati, rende la tua connessione stabile e veloce.

