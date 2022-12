NordVPN: ottieni subito la sicurezza che cercavi (-63%)

Quando sei connesso online, quindi gran parte del tuo tempo (anche senza accorgertene), la tua privacy e la tua sicurezza sono le cose più preziose da proteggere. Costantemente in pericolo, senza un adeguato sistema di difesa i rischi diventano sempre più alti e le conseguenza impegnative. Per fortuna che c’è NordVPN.

Questa VPN è tra le migliori sul mercato. Nata dall’omonima azienda di cybersecurity, vanta un’esperienza invidiabile e ricercatori concentrati su nuove tecnologie di protezione. Installando la sua app sui tuoi dispositivi metterai al sicuro tutto ciò che hai di più personale e prezioso.

Non si tratta di un optional scegliere NordVPN, ma di una necessità impellente. Le minacce online sono sempre più frequenti e basta un minimo passo falso per ritrovarsi con i propri dati in mano a cybercriminali senza scrupoli pronti a venderli sul Dark Web.

Dì basta una volta per tutte attivando NordVPN sui tuoi dispositivi. Grazie all’Offerta di Natale la attivi beneficiando del 63% di sconto e di altri 3 mesi gratis in aggiunta. In pochi minuti avrai il meglio della protezione disponibile a un prezzo decisamente vantaggioso.

NordVPN: connessione sicura, senza limiti e veloce

Chiudi le porte definitivamente ai criminali informatici con NordVPN. Attivandola otterrai una connessione sicura. Grazie a ThreatProtection, che tu sia connesso a un server VPN o no, avrai una barriera efficace continua contro hacker, malware, tracker e annunci pubblicitari.

Potrai navigare senza limiti né censure. Infatti, i suoi 59 server posizionati in tutto il mondo, ti permettono di accedere a contenuti altrimenti inaccessibili. Potrai quindi aggirare qualsiasi limitazione geografica di siti internet e piattaforme di streaming.

Infine, la velocità di rete sarà ottimizzata e migliorata. Capirai subito di esserti collegato a un server NordVPN perché la tua navigazione sarà molto più veloce e stabile. Beneficerai di uno streaming senza buffering, anche in 4K. Approfitta subito dell’Offerta di Natale.

