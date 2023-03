NordVPN nasconde il tuo Indirizzo IP così navighi in anonimato

Quando siamo online veniamo continuamente tracciati. Dalla nostra posizione alle nostre preferenze, molti dei nostri dati vengono carpiti per fini commerciali, se ci va bene. Infatti, molto spesso sono anche hacker e malware a fare questo lavoro per comminare truffe e furto di denaro ai poveri malcapitati. Perciò è indispensabile attrezzarsi con NordVPN, oggi in promozione al 63% di sconto.

Infatti, questa speciale VPN unisce la migliore tecnologia alla sicurezza fornendo un modello vincente contro qualsiasi minaccia online di qualunque natura. La prima cosa che fa quando la sua app è attiva è quella di fornirti un nuovo Indirizzo IP, sostituendo quello reale. Così nessuno può più risalire a te quando navighi online.

Una delle peculiarità è che ti permette di scegliere anche un Indirizzo IP Italiano NordVPN Dedicato. Cosa vuol dire? In pratica, non comprometti i contenuti che puoi visitare solo in Italia ed eviti di risultare un robot dovendo assolvere ogni volta alla richiesta di verifica da parte di siti web e Home Banking. Inoltre, hai anche altri 4 benefici:

accedi in modo sicuro ai server aziendali;

effettui pagamenti online sicuri;

eviti le blacklist;

ti dimentichi dei CAPTCHA;

NordVPN è anche connessione crittografata

A rafforzare l’anonimato della tua navigazione online è anche il tunnel crittografato che rende i dati della tua connessione illeggibile a terzi. Grazie alla crittografia AES a 256 bit di livello superiore, fornita dai server NordVPN, puoi fare tutto quello che vuoi sulla rete senza pericoli. Addirittura puoi connetterti a WiFi pubblici e HotSpot sconosciuti senza preoccuparti di hacker o malware.

Inoltre si aggiunge anche la funzione Threat Protection che, lavorando in modo indipendente dai server VPN, è un perfetto anti-malware di ultima generazione. Sostanzialmente blocca immediatamente hacker, malware, tracker e annunci pubblicitari. Ciò rende la tua navigazione sicura, veloce e pulita.

Non perdere altro tempo. Approfitta del 63% di sconto per acquistare NordVPN. Il prezzo è bloccato per due anni e con la Birthday Campaign in corso concorri per vincere da 3 mesi fino a 1 anno gratis di protezione extra. Sembra incredibile, ma questa è la realtà dei fatti. Goditi il meglio dalla tua connessione dati in totale sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.