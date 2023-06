NordVPN: mai visto un PREZZO così BASSO

NordVPN è in promozione al 63% di sconto per 2 anni. Un prezzo così basso non si era mai visto in altre VPN di qualità. Ecco perché questo è il momento giusto per attivarla! Non perdere altro tempo e assicurati il massimo della protezione ora in forte sconto. Tranquillo, anche se il prezzo è così basso non devi rinunciare alle sue funzionalità incluse. Ovviamente dipende dal piano che decidi di acquistare.

Grazie al Piano Standard hai tutto ciò che ti serve per mettere al sicuro la tua privacy. Una VPN sicura e ad alta velocità indirizza il tuo traffico dati in un tunnel crittografato per mantenere tutti i dati completamente anonimi. Un anti-malware completo ti avvisa in caso di siti non sicuri e analizza file e allegati prima di scaricarli, così da assicurarti che non contengano malware.

Un anti-tracker impedisce ai siti web di monitorare le tue attività online. Così puoi goderti un’esperienza di navigazione più sicura, fluida e veloce su tutti i siti e su ogni dispositivo. Un ad-blocker, invece, blocca pubblicità, pop-up e banner fastidiosi che rallentano il caricamento delle pagine internet e limitano un’esperienza fluida e dinamica nelle app gratuite con annunci.

NordVPN: quando scegliere il Piano Plus e Completo

Quando scegliere il Piano Plus di NordVPN? Semplice, quando hai bisogno di qualcosa in più rispetto alle funzionalità già incluse con il Piano Standard. Attivando il Piano Plus al 52% di sconto ottieni in aggiunta anche NordPass, un password manager multipiattaforma che sincronizza e fa il backup delle password di tutti i tuoi dispositivi automaticamente.

Inoltre, sempre con NordPass, hai anche un data breach scanner che controlla se le tue password, i tuoi indirizzi email o i dati della carta di credito sono stati violati e come potrebbe essere successa la violazione. In più, dai tecnici specializzati, ricevi consigli su misura per evitare che succeda un’altra volta.

Infine, è bene scegliere il Piano Completo al 63% di sconto se oltre a VPN e NordPass hai anche bisogno di NordLocker. Con questa app multidispositivo ottieni uno spazio di archiviazione cloud da 1TB per proteggere tutti i tipi di file con la crittografia end-to-end, tenendo a portata di mano un cloud privato a conoscenza zero. Ogni contenuto viene sincronizzato e condiviso in totale sicurezza sui tuoi dispositivi e con altri utenti da te indicati.

