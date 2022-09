NordVPN, lo sconto è ancora attivo: 65% e 3 mesi GRATIS

È stata confermata la promozione che permette di ottenere NordVPN, la VPN leader di mercato, ad un prezzo speciale. Ancora per poco puoi sottoscrivere l’abbonamento di due anni con uno sconto del 65%: facendo così avrai anche tre mesi gratuiti che si aggiungeranno automaticamente alla tua iscrizione.

In pratica, pagherai 27 mesi di abbonamento a 148,23 euro invece di 425,79. Un risparmio spaventoso: paghi adesso e non ci pensi più per i prossimi due anni…e tre mesi e potrai navigare in maniera anonima e sicura sfruttando anche funzioni aggiuntive di protezione anti-malware.

NordVPN: perché non è una semplice VPN

Usufruire dei servizi offerti da NordVPN ti offre innanzitutto l’accesso ad una delle VPN leader di mercato: sicura e ad alta velocità, ti permette di navigare in rete in modo anonimo e protetto, specialmente se dovessi connetterti a una rete WiFi pubblica.

Non c’è però soltanto questo, perché con il pacchetto completo hai anche la protezione anti-malware, che analizza automaticamente tutti i file scaricati e gli allegati alla ricerca di eventuali file infetti. In più, hai un sistema integrato che blocca annunci, pop-up e banner fastidiosi impedendo ai siti terzi di monitorare la tua attività online.

Non abbiamo finito: incluso nel prezzo trovi un gestore di password multipiattaforma che sincronizza ed effettua il backup delle tue credenziali su tutti i tuoi dispositivi. Potrai accedervi da ogni luogo, sfruttando un vault di password crittografato accessibile soltanto a te.

Infine, NordVPN, con la tecnologia Data Breach Scanner, è in grado di controllare se le tue password, i tuoi indirizzi email o i dati delle carte di credito che possiedi sono stati rubati. Con questo puoi anche sfruttare 1TB di spazio di archiviazione cloud crittografata per proteggere i tuoi file più importanti.

Approfitta quindi dello sconto: promozione del 65% subito applicata sul pacchetto che avrai scelto che arriva insieme a tre mesi gratuiti. Un’occasione da non perdere.

