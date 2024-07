NordVPN: la nuova offerta estiva regala Giga per viaggiare all'estero

NordVPN, servizio VPN leader del mercato, ha lanciato una nuova offerta per l’estate con sconti fino al 69% sui piani di due anni e Giga gratis per viaggiare all’estero. Grazie alla nuova promozione in corso, è possibile attivare uno dei migliori servizi di rete virtuale privata in Italia e nel resto del mondo a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più l’opportunità di sfruttare Giga gratuiti di dati eSIM dell’app Saily.

Tra le altre cose, la nuova eSIM internazionale Saily offre una sensibile riduzione dei costi di roaming, facilita la connessione Internet all’estero mediante piani ad hoc in collaborazione con gli operatori di rete mobile locali, e in più garantisce una sicurezza completa quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche.

NordVPN: ecco la nuova offerta estiva

Tra i principali punti di forza di NordVPN si annoverano una connessione Internet privata e sicura, il monitoraggio dei leak di dati e il blocco sia di siti web pericolosi che dei tracker web. Grazie a questo tipo di servizio, ogni utente è in grado di riprendere il controllo dei propri dati privati, evitando di essere tracciati da aziende di terze parti.

Un unico abbonamento consente di proteggere fino a 10 dispositivi. In più, la piattaforma è compatibile con i principali dispositivi oggi in uso, dai PC Windows ai Mac, passando per i device Android e iOS, così come le Apple TV e gli Android TV, oltre che i browser Chrome, Firefox ed Edge.

L’ultima offerta in corso abbatte i prezzi dei piani di due anni di NordVPN fino al 69%. Il piano più economico è quello Base, che costa 3,99 euro al mese per 24 mesi invece di 8,29 euro.