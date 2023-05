NordVPN: idea regalo perfetta per la Festa della Mamma (-63%)

La Festa della Mamma è alle porte, ma non sai cosa regalare? Scegli sicurezza e privacy per chi ti ha cresciuto con NordVPN in offerta al 63% di sconto. Grazie alla promozione attuale assicuri a tua mamma 2 anni di VPN con altri 3 mesi extra gratis in aggiunta.

In pratica, riceverà in regalo 27 mesi di protezione efficace e anonimato online, anziché 24 mesi. Un’ottima occasione da prendere subito al volo e che non lascia dubbi rispetto alla sua convenienza. Difatti questa è una delle migliori VPN sul mercato.

Sostanzialmente stai regalando non solo un tunnel crittografato per una navigazione online completamente anonima, ma anche un vero e proprio sistema di difesa contro qualsiasi minaccia reale e presunta proveniente dal web. Scopri tutte le funzionalità incluse.

NordVPN: regala sicurezza e privacy per la Festa della Mamma

Il regalo più bello che puoi fare a tua mamma è un mondo più sicuro. Online questa non è un’utopia, ma una reale possibilità. Regalale NordVPN per la Festa della Mamma. Inclusa nella sua app ufficiale, disponibile per qualsiasi dispositivo, hai Threat Protection.

Questa funzionalità integra 3 armi di difesa perfette contro qualsiasi pericolo possa arrivare da internet. Prima di tutto è un anti-malware che blocca attacchi hacker, malware e cybercriminali. Inoltre, scansiona qualsiasi contenuto pronto al download per scongiurare pericolose infezioni.

Poi è un anti-tracker che aggira qualsiasi attività di tracking a danno dell’utente. Niente e nessuno può più monitorare tua mamma mentre naviga online, accede alla Home Banking, acquista su siti eCommerce e tanto altro ancora.

Infine è un ad-blocker che garantisce una navigazione tra le pagine web e le app pulita, veloce e ottimale. Infatti, il suo sistema avanzato nasconde qualsiasi annuncio pubblicitario, banner e pop up sia innocui che pericolosi. Proteggi chi ami regalando NordVPN al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.