NordVPN: elimina chi ti spia sul web con un tap

Navigando online, senza accorgersene, diventiamo vittima di una pratica molto diffusa. Stiamo parlando di tracker che spiano ogni nostra mossa sul web per ottenere informazioni preziose sul nostro conto. Si tratta di un’attività, nota anche come tracking, sempre al limite della legalità. Questo perché noi, accettando le condizioni indicate per visitare un sito, approviamo l’utilizzo delle nostre preferenze a scopi commerciali e non. Elimina tutti gli spioni con NordVPN.

Attivando questa VPN sui tuoi dispositivi ottieni un sistema completo in grado di proteggerti contro qualsiasi tracker. Non sempre si tratta di cybercriminali. Infatti, molto spesso sono aziende importanti che ci controllano e registrano ogni nostra mossa per poi fornirci pubblicità e banner su misura, mirati ai nostri interessi. Una pratica che non piace, ma alla quale l’unico rimedio sembra essere solo e soltanto una soluzione di questo tipo.

La funzione di cui stiamo parlando è inclusa con NordVPN in Threat Protection, la suite che offre un anti-malware, un ad-blocker e – come dicevamo – anche un anti-tracker. La cosa interessante è che non dovrai essere per forza collegato a uno dei suoi 5700 server per avere queste tre funzioni attive sui tuoi dispositivi. Ti basterà avviare l’app per godere di questa protezione totale, anche senza VPN attiva.

NordVPN: addio per sempre tracker

Scegli NordVPN e dì addio per sempre ai tracker grazie alla sua soluzione potente ed efficace. A questa aggiungi anche un tunnel crittografato che rende anonime tutte le tue informazioni, sia in entrata che in uscita, mentre navighi online. In pratica ogni tuo dato viene reso illeggibile con una Crittografia AES-256 inviolabile da qualsiasi individuo, hacker, malware o altro.

Infine, oltre a tutto questo, navighi sul web e accedi alle tue app senza pubblicità grazie all’eccellente ad-blocker incluso. Goditi ogni contenuto privato da qualsiasi annuncio pubblicitario, banner e pop up. Sarà la tua VPN a gestire la conferma alle varie condizioni su privacy e trattamento dati dei siti internet in base alle opzioni che proteggono maggiormente la tua identità digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.