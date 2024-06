NordVPN è in offerta flash: la migliore VPN ora costa 3,09 €/mese

NordVPN è in offerta e la nuova promo flash rappresenta l’occasione giusta per attivare una nuova VPN illimitata e sicura. Per un periodo di tempo limitato, infatti, è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese. L’offerta riguarda il piano biennale con 3 mesi extra e include 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione garantisce un risparmio del 62% sul costo standard del servizio. Per accedere alla promozione basta visitare il sito di NordVPN.

NordVPN: il prezzo della VPN crolla

NordVPN è, da tempo, considerata come la miglior VPN sul mercato. Ci sono vari motivi che rendono questa VPN la scelta giusta. Per chi sceglie NordVPN, infatti, c’è la possibilità di sfruttare:

una connessione privata grazie alla crittografia e a una politica no log

e a una un network di migliaia di server per spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare la censura e i blocchi geografici online

per spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare la censura e i blocchi geografici online una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di utilizzare la VPN su 10 dispositivi in contemporanea

Il costo della VPN è di 3,09 euro al mese, con uno sconto del 62% sul costo standard andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra e una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. C’è anche il piano Ultimate da considerare. Si tratta di un bundle che aggiunge alla VPN anche:

1 TB in cloud con la protezione della crittografia

il password manager multi-piattaforma

il sistema antimalware

Il costo del piano Ultimate è di 6,49 euro al mese, sempre scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. La promozione prevede uno sconto del 73%. Anche in questo caso ci sono 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso integrale dell’importo speso.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.