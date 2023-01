NordVPN conferma nuovamente la sua Politica No-Log

Con la privacy non si scherza neanche quando ci sono app che promettono di proteggerla. Infatti, non tutte le VPN rispettano i dati degli utenti che, in alcuni casi, si riservano di utilizzare. Al contrario, NordVPN mantiene da sempre un livello altissimo di protezione.

A conferma la sua rinnovata promessa per una Politica No-Log che, per la terza volta, è stata riconfermata dalla società di cybersecurity. Anche questa volta un team di analisi ha verificato la veridicità di quanto dichiarato. L’incarico di questo processo è stato affidato a Deloitte, società di revisione Big Four, leader del settore.

Deloitte ha esaminato in maniera totalmente indipendente tutti i servizi offerti da questa VPN testandone la dichiarazione di No-Log. Si tratta di un impegno costante per la privacy che garantisce la bontà delle funzionalità disponibili. Vykintas Maknickas, product strategist presso NordVPN, ha affermato:

Siamo orgogliosi di essere stati esaminati per la terza volta, a dimostrazione dei nostri continui sforzi per garantire trasparenza ai nostri utenti. Siamo lieti di ricevere il sigillo di approvazione di Deloitte, a conferma del fatto che quando diciamo privacy, lo intendiamo davvero.

NordVPN protegge la privacy degli utenti anche da sé stessa

Il problema di tante VPN è che dichiarano di proteggere la privacy degli utenti dalle minacce online, ma non da loro stesse. Perciò, in certe situazioni i nostri dati potrebbero finire nelle mani sbagliate nonostante paghiamo un abbonamento per restare anonimi al 100%. Con NordVPN questo non succede.

Per la terza volta ha riconfermato la sua Politica No-Log. Inoltre, è assicurata la completa trasparenza ai clienti. Durante l’audit sono emersi diversi temi. I tre principali, esposti dalla società di cybersecurity, sono i seguenti:

Una revisione approfondita . Il processo di incarico ha comportato colloqui con i dipendenti di NordVPN , nonché ispezioni della configurazione del server, dei rapporti tecnici e degli altri server nella nostra infrastruttura. I test hanno riguardato i nostri server offuscati, Double VPN, standard VPN, Onion Over VPN e P2P.

. Il processo di incarico ha comportato colloqui con i dipendenti di , nonché ispezioni della configurazione del server, dei rapporti tecnici e degli altri server nella nostra infrastruttura. I test hanno riguardato i nostri server offuscati, Double VPN, standard VPN, Onion Over VPN e P2P. Valutazione point-in-time . Gli operatori possono solo riferire ciò che hanno visto una volta avuto accesso ai nostri servizi. L’incarico di assurance è stato eseguito dal 21 novembre al 10 dicembre 2022.

. Gli operatori possono solo riferire ciò che hanno visto una volta avuto accesso ai nostri servizi. L’incarico di assurance è stato eseguito dal 21 novembre al 10 dicembre 2022. I risultati. Durante quel determinato momento, gli operatori non hanno visto alcun segno di una nostra violazione della promessa di no-log. Proprio come in occasione dell’ultimo incarico di assurance (e di quello precedente), questi risultati dimostrano il deciso impegno di NordVPN nei confronti della privacy degli utenti.

I nostri utenti – ha spiegato Maknickas – devono sapere che possono fidarsi di noi. Quando le persone utilizzano un servizio VPN, devono sapere che non monitorerà i loro dati. Devono avere fiducia nella sicurezza ed efficacia delle sue funzionalità e infrastrutture. È questo l’obiettivo del nostro processo di audit.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.