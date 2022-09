NordVPN: come ottenere 3 mesi gratis

NordVPN è una delle migliori VPN su piazza. I suoi servizi sono tra i più apprezzati al mondo e le sue funzionalità vincono sempre per innovazione ed efficacia. Scegliere questo provider per proteggere la tua privacy e i tuoi dati personali significa vincere già in partenza.

Tra l’altro, oggi stesso puoi approfittare di un’occasione esclusiva e limitata. NordVPN ti regala 3 mesi gratis di navigazione online anonima e completamente protetta, inclusa la funzionalità Threat Protection che neutralizza in tempo reale tracker, annunci pubblicitari e malware.

Ma come puoi ottenere questa VPN per 3 mesi gratis sui tuoi dispositivi connessi a internet? Semplicemente attivando il piano di abbonamento biennale. A soli 5,49 euro al mese ti aggiudichi per 2 anni consecutivi la migliore protezione di sempre risparmiando il 65% sul prezzo di listino.

NordVPN gratis per 3 mesi: protezione e privacy a un piccolo prezzo

Assicurati il miglior prezzo per proteggere la tua privacy e i tuoi dati personali. Con NordVPN non solo risparmi il 65% sul prezzo solito, ma ricevi anche 3 mesi gratis attivando il piano di abbonamento di 2 anni. Un’ottima opportunità da cogliere subito al volo.

Con questa VPN attiva sui tuoi dispositivi accedi a internet in totale sicurezza. Avrai un tunnel sicuro e criptato per il flusso del traffico online. Nessuno potrà vedere attraverso questo tunnel protetto o mettere mani sui tuoi dati mentre navighi.

Inoltre, se ami viaggiare, con NordVPN potrai connetterti a qualsiasi rete WiFi Pubblica senza preoccuparti. Nessun attore malevolo o minaccia digitale potrà fare nulla contro di te. Potrai addirittura accedere a tutte le tue informazioni importanti tra cui anche il tuo conto corrente online.

Infine, i server di questa VPN sono tutti ottimizzati per garantirti una connessione stabile e veloce, senza interruzioni. Ottima per te che ami lo streaming e il gioco online. Rimarrai a bocca aperta da come migliorerà le prestazioni di internet. Sarai sempre un passo avanti su tutto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.