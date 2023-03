NordVPN: come non lasciare traccia sul web

La privacy, come spesso diciamo, oggigiorno è uno dei beni più preziosi da proteggere online. Basta un attimo per trovarsi nei guai, vittima di qualche hacker o cybercriminale. Oggi puoi smettere di lasciare traccia sul web grazie a una semplicissima e leggerissima app. Stiamo parlando di NordVPN, la VPN più amata in assoluto. Attivala approfittando del 63% di sconto.

Grazie alle tecnologie avanzate messe in campo da questo provider hai sempre uno scudo attivo contro qualsiasi minaccia che possa rubare le tue informazioni sensibili e personali. Come fa questa VPN ad assicurarti tutto ciò tramite un’applicazione compatibile con tutti i sistemi operativi? Lo ha spiegato proprio la società di cybersicurezza:

NordVPN crea un “tunnel” crittografato su internet per proteggere i dati che viaggiano da te alla tua destinazione internet. Ad esempio quando visiti il tuo conto corrente bancario online, ma anche quando guardi un video o quando utilizzi il motore di ricerca.

Questo tunnel viene creato inizialmente autenticando il tuo computer con un server VPN. In seguito, il server sfrutta uno tra gli svariati protocolli di crittografia disponibili per garantire che nessuno possa monitorare le informazioni che viaggiano tra te e la tua destinazione online.

NordVPN mette in campo un’ulteriore sorpresa

A favore della tua privacy NordVPN, una volta attiva, mette in campo un’ulteriore sorpresa. Infatti, inclusa nell’applicazione hai Threat Protection. Questa funzionalità entra in funzione sempre, ogni volta che accendi il tuo dispositivo e indipendentemente dal fatto che tu ti sia collegato o meno a un suo server VPN.

La sua funzione è duplice. Da una parte si comporta come un potente anti-malware difendendoti da attacchi hacker, malware e tracker. In questo modo sarai al sicuro da qualsiasi minaccia del web che potrebbe rubare i tuoi dati personali e/o i tuoi dettagli bancari. Con NordVPN sarai al sicuro anche da occhi indiscreti.

Dall’altra si comporta come un eccellente Ad Blocker bloccando annunci pubblicitari, pop up e banner. Questi non solo sono fastidiosi, rallentando il caricamento delle pagine e rendendo l’utilizzo delle app molto confuso e poco piacevole, ma in molti casi nascondono anche truffe di phishing o pagine con keylogger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.