NordVPN Black Friday 2022: OGGI è il momento di attivare una VPN

NordVPN è la migliore VPN attualmente disponibile sul mercato. Le sue funzionalità all’avanguardia garantiscono protezione totale per la tua privacy e navigazione illimitata in internet senza censure né restrizioni. Oggi è il momento giusto per attivarla sui tuoi dispositivi.

Grazie alle offerte NordVPN Black Friday 2022 potrai davvero risparmiare con tantissime soluzioni convenienti a seconda delle tue necessità. Esattamente, i piani di abbonamento sono 6 e tutti offrono il massimo della protezione alle migliori condizioni. Eccoli qui elencati con il 68% di sconto e 3 mesi gratis:

Piano da 2 anni Standard costerà 2,99€ al mese

costerà 2,99€ al mese Piano da 2 anni Plus costerà 3,99€ al mese

costerà 3,99€ al mese Piano da 2 anni Completo costerà 5,29€ a mese

costerà 5,29€ a mese Piano da 1 anno Standard costerà 4,49€ al mese

costerà 4,49€ al mese Piano da 1 anno Plus costerà 5,49€ al mese

costerà 5,49€ al mese Piano da 1 anno Completo costerà 6,79€ al mese

Tra tutti questi il nostro consiglio è di optare per il piano NordVPN Standard Biennale. Il motivo è presto detto: garantisce il massimo della protezione al miglior rapporto qualità-prezzo e il picco più alto di risparmio. Dai un’occhiata a tutte le funzionalità incluse.

NordVPN Black Friday 2022: risparmia e proteggiti senza rinunce

Non rinunciare al massimo della qualità grazie a NordVPN Black Friday 2022. Questa iniziativa di sconti pazzi ti permette di attivare la migliore VPN a un prezzo decisamente conveniente e bloccato per ben 2 anni.

Attivando il Piano Standard a soli 2,99 euro avrai una VPN sicura e ad alta velocità. La tua navigazione sarà completamente anonima e nessuno potrà rilevare i tuoi dati o tracciare la tua cronologia. Il tunnel crittografato garantisce una navigazione invisibile.

In più, la larghezza di banda illimitata offerta dai server assicurano una connessione ottimizzata e senza interruzioni, utile quando guardi i tuoi contenuti in streaming e giochi online. Infine, un altro beneficio è quello di poter accedere a tutti i contenuti internet senza limitazioni e censure da qualsiasi luogo.

Inclusa nel piano standard hai anche la funzionalità di protezione anti-malware. Inoltre, nessun tracker potrà vedere i tuoi dati o registrare la tua navigazione. Con il pratico Ad Blocker, invece, sarai al sicuro da annunci pubblicitari pericolosi e fraudolenti.

Non perdere tempo e approfitta del NordVPN Black Friday 2022. Attiva subito il Piano Standard a soli 2,99 euro al mese, per 2 anni. Otterrai il meglio della protezione per la tua privacy e i tuoi dati, oltre a una connessione veloce, protetta e stabile sempre e ovunque al 68% di sconto con 3 mesi gratis.

