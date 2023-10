NordVPN anticipa il Black Friday: prezzo scontato e 3 mesi gratis

La ricerca della nuova VPN da attivare oggi termina qui: con la nuova offerta in corso in questo momento, infatti,NordVPN anticipa il Black Friday garantendo fino al 65% di sconto e 3 mesi gratis extra per tutti gli utenti che scelgono il piano biennale per l’accesso al servizio.

Con questa nuova promozione, NordVPN costa ora 3,79 euro al mese. Da notare, inoltre, che è possibile aggiungere anche 1 TB in cloud e il password manager multi-piattaforma aggiungendo 2 euro in più al mese, per un servizio ancora più completo.

Per attivare l’offerta di NordVPN è possibile seguire il link qui di sotto.

NordVPN è la VPN da comprare oggi grazie all’offerta che anticipa il Black Friday

Con NordVPN è possibile accedere a una connessione caratterizzata dalla protezione della crittografia e da una politica no log, per eliminare qualsiasi forma di tracciamento. In più, c’è un network di migliaia di server a cui fare riferimento per geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, evitando la censura online e i blocchi geografici all’accesso a un sito web o a un’app.

C’è anche la protezione contro i malware che vengono riconosciuti e bloccati dalla VPN. Il servizio, inoltre, è utilizzabili su tutte le piattaforme software e su un massimo di 6 dispositivi, ottenendo così la massima flessibilità.

La promozione in corso permette di accedere a NordVPN con una spesa nettamente ridotta. Il costo è ora di 3,79 euro al mese che diventano 5,79 euro al mese per chi sceglie di aggiungere 1 TB in cloud (con la protezione della crittografia) e il password manager multi-piattaforma.

Per accedere alla promozione è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di NordVPN tramite il link qui di sotto.

L’offerta di NordVPN prevede la garanzia di rimborso entro 30 giorni oltre alla fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.