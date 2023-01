NordVPN per il 2023 ti regala il 63% di sconto: approfittane

NordVPN è una delle migliori VPN in commercio. Le sue funzionalità premium garantiscono una protezione serrata per la tua privacy rendendo i tuoi dati personali completamente invisibili sul Web. Grazie all’offerta di inizio anno 2023 oggi la acquisti al 63% di sconto.

Attivarla è semplice e veloce. Ti basta scaricare la sua app nella versione compatibile al sistema operativo in uso. Poi installala sul tuo dispositivo e avviala inserendo l’account utilizzato in fase di ordine e registrazione. Una volta dentro l’applicazione accendila con uno swipe.

Puoi lasciare che sia NordVPN a decidere quale sia il server migliore a cui collegarti. Oppure, se hai esigenze particolari, puoi scegliere manualmente la posizione virtuale collegandoti al server di un determinato e specifico Paese. Così potrai navigare online senza limiti né censure.

NordVPN: protezione professionale per dati e privacy

NordVPN offre una protezione totale contro qualsiasi minaccia del Web. Il vantaggio di avere attiva questa VPN è il suo sistema di sicurezza professionale. Prima di tutto la navigazione online è anonima perché convogliata in un tunnel crittografato offerto dai suoi server.

In più, con ThreatProtection non sei obbligato a rimanere collegato ai suoi server per essere al sicuro. Infatti, funzionando in qualsiasi momento e ovunque, senza alcuna restrizione, questa funzionalità garantisce una difesa costante ed efficace contro qualsiasi attacco.

Pensa a quanti hacker potrebbero prendere possesso delle autorizzazioni del tuo smartphone. Oppure immagina solo cosa potrebbe fare un malware se solo riuscisse a infiltrarsi sul tuo dispositivo attraverso un’app infetta. E ancora, tutti i tracker che registrano le tue preferenze.

NordVPN blocca anche gli annunci pubblicitari. In questo modo davvero nessuno può più tracciarti e profilare i tuoi dati per scopi malevoli o commerciali. Inoltre, la tua navigazione diventa molto più veloce e pulita senza tutti quei banner che compaiono a ogni caricamento di pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.