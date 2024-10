Non vedi più data e visualizzazioni su YouTube? Non si tratta di un bug, ma di un test

YouTube vuole nascondere il counter delle visualizzazioni e la data di pubblicazione dei video dalla propria home page? Alcuni recenti test effettuati dalla piattaforma sembrerebbero proprio virare verso questa direzione.

Qual è la strategia dietro a questo nuovo test?

In uno screenshot pubblicato da un utente di X è infatti visibile una home page “mozzata”: sotto ciascun video risultano visibili soltanto il titolo e il creatore, senza indicare il numero delle visualizzazioni, né la data di pubblicazione. Sembra che il test abbia, tuttavia, una portata relativamente limitata e per questo motivo non tutti gli utenti lo avrebbero sperimentato.

Questo, come sottolineato anche dal portale Android Police, non è che l’ultimo di una serie di modifiche volte a perfezionare l’interfaccia di YouTube. Tra le ultime spiccano un mini-player aggiornato, il riposizionamento del pulsante “Salta” negli annunci e la riorganizzazione dei bottoni “Non mi piace” e “Salva”. Tutti cambiamenti che hanno attirato la loro buona dose di critiche e apprezzamenti.

E lo stesso è accaduto con quest’ultimo test: tra i rischi dell’eliminare la data di caricamento, scrivono gli utenti, c’è quello che vengano favoriti contenuti più vecchi piuttosto che quelli più recenti.

Ancora non è chiara la strategia di YouTube dietro a questo test: potrebbe trattarsi semplicemente di una semplificazione della home page, oppure un modo per evitare che i contenuti non ancora virali vengano sepolti dal rinforzo positivo degli utenti che cercano video con cui altri hanno già interagito. Sicuramente, eliminare data e views servirà a porre maggiore enfasi sul titolo o l’argomento del video.