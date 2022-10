Non una, ma due torce POTENTI e compatte: kit a 11€ su Amazon, follia

Una torcia. Immagina a quanti in quanti contesti te ne sarebbe servita una, ma non ce l’avevi a disposizione. Surriscaldare lo smartphone utilizzando il flash non è certamente una buona idea. Complice un super sconto Amazon del momento, puoi portarne a casa ben due, robuste e con forte fascio luminoso, a 11€ circa appena. Tutto quello che devi fare è spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

Torcia compatta: due è meglio di una sola

Un prodotto veramente piccolo: è lungo appena 9 centimetri, ma è in grado di illuminare fino a 200 metri di distanza. Puoi scegliere fra 3 modalità di utilizzo differenti. La alimenti semplicemente con una batteria stilo e ottieni un sacco di luce, subito pronta all’occorrenza.

Basta utilizzare lo smartphone al posto della torcia. Con questo kit da due pezzi di un modello super compatto, potrai permetterti di averne – ad esempio – una sempre in auto e una sempre con te. Per approfittare dello sconto Amazon del momento, tutto quello che devi fare è spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Porti il set a casa a 11€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.