Non tutte le SD sono compatibili con il nuovo MacBook Pro

Lo slot per schede SD del nuovo MacBook Pro supporta lo standard UHS-II, ma non l'UHS-III o l'SD Express. Vediamo di capire il tutto con più dettagli.

MacBook Pro: ecco le SD compatibili

Apple ha confermato le specifiche del nuovo slot per schede SD del MacBook Pro e ci sono notizie potenzialmente buone per i videografi.

Apple afferma che lo slot supporta i trasferimenti UHS-II, anche se non UHS-III o SD Express. Il vicedirettore di The Verge Dan Seifert ha avuto la conferma.

Apple ci ha confermato che lo slot per schede SD nel nuovo MacBook Pro 14/16 è UHS-II (oltre 300 MB/s). Non così lungimirante come sarebbe UHS-III (oltre 600 MB/s), ma grazie a Dio non è UHS-I (circa 100 MB/s).

La situazione con le schede SD è complicata dalle tre diverse cose che dovete – necessariamente – considerare.

Primo, fattore di forma fisica:

SD (dimensione intera);

MicroSD (richiede un adattatore per slot per schede SD di dimensioni standard).

In secondo luogo, la categoria di capacità:

SD: fino a 2 GB;

SDHC: fino a 32 GB;

SDXC: Fino a 2 TB;

SDUC: Fino a 128 TB.

Infine, la valutazione della velocità (quelle supportate dal MacBook Pro mostrate in grassetto):

SD standard: 12,5 MB/s;

Alta velocità (HS): 25 MB/s;

Ultra alta velocità I (UHS-I): 104 MB/s;

Ultra alta velocità II (UHS-II): 312 MB/s;

Ultra alta velocità III (UHS-III): 624 MB/s;

SD Express (HC/XC/UC): 985 MB/s o 1970 MB/s o 3940 MB/s.

Come se tutto ciò non fosse abbastanza complicato, a volte vedrete le schede UHS contrassegnate con metà delle velocità mostrate sopra. Questo perché è la velocità massima full duplex (con una corsia assegnata a ciascuna per caricare e scaricare i dati), ma la maggior parte delle applicazioni richiede solo la lettura o la scrittura in qualsiasi momento, quindi possono essere utilizzate anche in modalità half-duplex, dove vengono usate entrambe le corsie in un'unica direzione per raddoppiare la larghezza di banda.

Dulcis in fundo, alcune schede, per qualche motivo, saranno etichettate come supportanti uno standard di velocità ma citeranno una velocità compresa tra lo standard full e half duplex. Insomma, se non siete esperti, troverete un po' di difficoltà nel capire ciò, ma d'altronde, i nuovi MacBook Pro si rivolgono (quasi) esclusivamente ai professionisti dell'imaging e del sound.

Lo slot per schede SD del MacBook Pro supporta qualsiasi capacità e quattro dei sei livelli di velocità.

Ad ogni modo, i videomaker non dovranno temere: tutti sanno che, per la maggior parte di camere, si devono usare schede SD UHS-I o UHS-II (o superiori), ergo, no problem.