Non solo Xiaomi: Apple batte anche Vivo in Cina

Apple ha battuto Vivo diventando così il più grande fornitore di smartphone in Cina nel mese di ottobre 2021. Di fatto, gli iPhone sono molto popolari in tutto il mondo, anche nel territorio asiatico. Ciò è dovuto principalmente alla loro qualità, sia hardware che software. Sono anche visti come status symbol forse a causa dei loro prezzi elevati.

Apple riesce ad essere la numero uno in Cina

C'è da dire che a società statunitense ha iniziato a sperimentare una fortuna in calo in Cina a causa dell'ascesa di aziende locali come Xiaomi, OPPO, Vivo e Huawei che tendono a offrire smartphone di punta con quasi la stessa qualità di costruzione e fotocamera degli iPhone a metà del prezzo degli smartphone di punta di Apple.

Un rapporto della società di ricerche di mercato Counterpoint Research ha ora rivelato che l'OEM di Cupertino ha fatto una sorpresa eliminando Vivo diventando il fornitore numero uno di smartphone in Cina. La società ha notato che questa è la prima volta dal dicembre 2015, che Apple riesce a diventare il numero uno nel territorio asiatico.

L'impresa è senza dubbio resa possibile dagli exploit della serie iPhone 13 che è stata rilasciata non molto tempo fa. Le vendite del marchio sono cresciute del 46% rispetto alla cifra di settembre. Questo è l'aumento più alto mai registrato nell'ottobre 2021 da qualsiasi fornitore in Cina.

Al contrario, l'intero mercato locale degli smartphone è cresciuto solo del 2% su base mensile durante il periodo. Inoltre, la caduta di Huawei a seguito del divieto commerciale degli Stati Uniti ha contribuito alla crescita di Apple. Gli smartphone di punta del colosso di Huawei hanno spesso superato quelli della mela in termini fotografici, stando alle recensioni di DXOMark. Gli smartphone offrono anche la stessa qualità costruttiva e caratteristiche sorprendenti di quelli degli iPhone, ma ad un prezzo inferiore.