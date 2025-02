Non solo "Hey Google": presto potrebbe arrivare anche "Hey Gemini"

Non più solo “Hey Google”: presto, potremo risvegliare il chatbot dell’azienda anche con il comando vocale “Hey Gemini”. I due comandi potrebbero coesistere sui dispositivi Android ed essere utilizzati indipendentemente l’uno dall’altro, anziché sostituirsi a vicenda, secondo un’anticipazione del portale 9to5Google, che ha analizzato la versione beta 16.7.21 dell’app Google.

Il portale ha analizzato le stringhe di codice della versione beta dell’app. È così emerso che il comando “Hey Gemini” servirà per interagire con Gemini Live, mentre “Hey Google” continuerà a essere utilizzato per azioni rapide e ottenere informazioni vocalmente.

Al momento, “Hey Google” attiva l’overlay di Gemini, ma non è chiaro se questa funzione verrà modificata per eseguire, ad esempio, una ricerca Google con la recentemente anticipata modalità AI. Nello specifico, la stringa individuata è la seguente:

<string name=”assistant_suw_gemini_hotword_consent_screen_subtitle”>Turn on \u201cHey %1$s\u201d to talk things out with Gemini Live and \u201cHey Google\u201d for quick actions and info by voice</string>