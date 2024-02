Non solo canone zero, ma anche 5% di interesse con SelfyConto

Vuoi ottenere ancora di più dal tuo conto corrente? Apri SelfyConto, accredita lo stipendio e approfitta del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, con la possibilità di svincolarle quando vuoi senza perdere gli interessi maturati. In più, ottieni canone gratuito per il primo anno.

Ecco i vantaggi principali di SelfyConto

SelfyConto è la scelta ideale per coloro che cercano vantaggi esclusivi senza rinunciare alla comodità. Il canone di tenuta conto è completamente gratuito per il primo anno e se sei under 30 resta zero anche successivamente.

Ma cosa offre questo conto di Banca Mediolanum? SelfyConto elimina ogni preoccupazione associata alle spese di gestione. Prelievi in area euro e la carta di debito – realizzata in PVC 100% riciclato – sono gratuiti. Effettua bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche senza alcun costo.

Tramite l’app Mediolanum, consulti i saldi e i movimenti dei tuoi conti correnti e carte prepagate, anche di altre banche abilitate. Inoltre, accedi a una vasta gamma di servizi bancari con un semplice tocco. Puoi anche pagare comodamente associando la tua carta a un wallet digitale.

Inoltre, SelfyConto ti offre l’opportunità di accedere e operare in tempo reale su 24 mercati mondiali attraverso il trading online. Apri subito SelfyConto online, non ci vorranno che pochi minuti. Avrai solo bisogno di un documento d’identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e un indirizzo e-mail valido.

