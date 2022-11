Non perderti Juventus-Lazio dall'estero: ecco come vederla in streaming

Stasera alle ore 20:45 su DAZN verrà trasmesso in streaming un match tanto atteso: Juventus-Lazio. La Serie A TIM si sta accendendo di passione in questi giorni grazie a scontri come questi. Le due squadre si sfideranno fino all’ultimo tiro, soprattutto la Juventus che ha passato un periodo alquanto buio.

Ovviamente non puoi perderti un incontro così importante. Ma se ti trovi all’estero potresti avere dei problemi nella connessione. Stando in un Paese dell’UE avrai libero accesso ai contenuti in streaming. DAZN, applicando la portabilità transfrontaliera, permette di utilizzare il tuo abbonamento senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Ad ogni modo potresti subire interruzioni per una scarsa qualità di connessione. In tuo soccorso arriva NordVPN che, grazie ai suoi server con larghezza di banda illimitata, garantisce uno streaming senza buffering anche in 4K. Inoltre, sarai sempre protetto da possibili attacchi hacker nonostante tu sia collegato a una rete WiFi pubblica.

Juventus-Lazio: come impostare NordVPN per vedere la partita dall’estero

Una volta attivata NordVPN sul tuo dispositivo devi collegarti a un suo server. Solitamente è consigliato lasciare alla VPN scegliere quello migliore in base alla tua posizione. Tuttavia ne esistono tanti declinati per funzioni specifiche. In questo caso scegli un server italiano ottimizzato per lo streaming così da goderti al meglio Juventus-Lazio.

Una volta collegato al server accedi alla piattaforma di DAZN. Se ti trovi in un Paese fuori dall’Unione Europea aggirerai tranquillamente le limitazioni geografiche imposte perché la tua connessione sembrerà partire dall’Italia. Inoltre, potrai dire addio a fastidiose interruzioni grazie alla larghezza di banda illimitata fornita da questa VPN.

Non perdere altro tempo. Attiva ora NordVPN con 3 mesi gratis e il 55% di sconto. Si tratta di un’offerta spettacolare per questo provider che è stato anche elencato tra le migliori invenzioni del 2022. Affidati a chi è esperto e goditi senza problemi Juventus-Lazio dall’estero in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.