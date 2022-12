Non perdere tempo: ricarica 3 dispositivi in una volta SOLA (4€)

Hai mai sentito parlare di un multicavo? Beh, questa è la volta buona che ne scopri il funzionamento e te ne innamori. Un multicavo è un prodottino geniale di cui non puoi fare a meno, ti basta solo lui per poter far tornare tutti i tuoi dispositivi al massimo in una volta sola.

Grazie ai 3 connettori di cui è dotato non hai limiti di utilizzo e puoi adoperarlo con tutti i prodotti che ti vengono in mente. Cosa stai aspettando? Con soli 4,99€ te lo porti a casa grazie allo sconto su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Multicavo 3 in 1: come ottenere il massimo in modo intelligente

Come sempre, spesa minima ma resa massima: questo multicavo è una manna dal cielo se hai tanti dispositivi da mettere in carica. Finalmente non occupi più le prese elettriche in tutta la casa ma te ne basta una e una soltanto.

Conta che lo puoi adoperare con l’alimentatore che già hai, ossia quello del tablet o dello smartphone. A disposizione ti mette tre connettori differenti ossia:

un connettore Lightning;

un connettore microUSB;

un connettore TypeC.

Ovviamente non sono stati messi lì per caso, puoi utilizzarli tutti e tre insieme e per sempre senza farti grossi problemi. Laddove è possibile, la ricarica rapida è completamente supportata.

Se poi questo non è abbastanza, sappi che l’intero sistema è pressoché indistruttibile. Questo perché la lunghezza è ricoperta da un intreccio di nylon mentre i connettori sono stati tutti rinforzati per non spezzarsi con facilità.

Cos’altro dirti se non che è l’occasione della tua giornata? Non aspettare un secondo in più e porta a casa il tuo multicavo da Amazon, con l’offerta in corso spendi appena 4,99€.

