Non passare a iPhone, anche su Android puoi avere privacy e sicurezza

Secondo un recente sondaggio di Beyond Identity, il 49% degli utenti Android intervistati starebbe valutando di passare a iPhone per problemi di sicurezza e privacy. In pratica, percepiscono una certa superiorità in termini di protezione negli smartphone con sistema operativo iOS.

Inoltre, un altro dato interessante, è che i consumatori avrebbero dichiarato di sentirsi più sicuri con un iPhone 13 Pro Max tra le mani, anziché un Samsung Galaxy S22 Ultra. Infatti, come si legge nel documento ufficiale, Beyond Identity, intervistando 1.003 americani in merito a sicurezza e abitudini legati allo smartphone, ha dichiarato:

Secondo gli utenti di ogni tipo di smartphone, con l’iPhone 13 Pro Max si sentiva notevolmente più sicuro che con il Samsung Galaxy S22 Ultra. In effetti, gli utenti di iPhone 13 avevano più del doppio delle probabilità di affermare che il loro era lo smartphone più sicuro che avessero mai utilizzato.

Comunque, se il 76% degli utenti Apple ha confermato di sentirsi più al sicuro con iPhone, anche il 74% degli utenti Android ha detto lo stesso. Al contrario, il 49% di questi ultimi starebbe valutando di passare a iPhone.

Se anche tu sei uno di questi sappi che puoi ottenere privacy e sicurezza anche su Android. Esistono diverse soluzioni capaci di farti risparmiare, anche nel tempo, sull’acquisto di uno smartphone che, in media, costa oltre gli 800 euro.

Android e Apple soffrono problemi simili di sicurezza e privacy

A volte le percezioni non corrispondono propriamente a verità. Infatti, proprio secondo il sondaggio di Beyond Identity, sia gli utenti Apple che gli utenti Android sono stati vittima di attacchi hacker, violazioni di sicurezza, problemi di privacy e truffe phishing e smishing:

Né gli utenti Apple né Android erano estranei agli hack e alle violazioni della sicurezza: il 40% o più di entrambi i gruppi aveva subito attacchi di malware o truffe informatiche. Tuttavia, gli utenti Apple potrebbero essersi sentiti un po’ troppo al sicuro poiché erano più propensi a riferire di perdere regolarmente i propri telefoni, spesso fino a sei o più volte negli ultimi sei mesi.

Se sei un utente Android non fare anche tu lo stesso errore pensando di essere più al sicuro con un sistema iOS. Agisci con astuzia e riprenditi sicurezza e privacy che comunque non troveresti nemmeno su iPhone.

La scelta migliore è affidarsi a un buon sistema antivirus che integri anche funzionalità di protezione da attacchi malevoli quali phishing e smishing. Bitdefender è la soluzione migliore al giusto prezzo. Infatti, oltre a proteggere tutti i tuoi dispositivi da virus e malware, offre una potente VPN per la tua privacy online, un Password Manager e una difesa da phishing e smishing.

