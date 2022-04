Non il solito faro solare: uno SPETTACOLO che illumina gratis (13€)

Questo faro solare è diverso dagli altri e lo si nota subito, a partire dal design. Un prodotto potente, facile da installare e molto interessante nelle prestazioni. Soprattutto, risparmi tanto sull'illuminazione del giardino perché l'energia elettrica la prendi gratis dal sole.

La cosa interessante è che adesso puoi fare un vero e proprio affare su Amazon e portare a casa la confezione da 2 pezzi a 27,99€ appena. Praticamente, ogni unità te l'accaparri a 13,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Offerta a tempo limitata.

Faro solare: questo è il modello da scegliere

Non la classica soluzione da giardino, ma una versione con doppia lampada tonda e pannello solare integrato sulla parte alta. Devi solo decidere dove hai intenzione di portare un bel po' di illuminazione e sistemarlo di conseguenza. Fatto questo, di giorno il pannello recupererà energia per ricaricare la batteria integrata. Di notte invece, l'accumulo entrerà in azione per far funzionare la lampada.

Avverrà tutto assolutamente in automatico e non solo. Grazie alla presenza del sensore di movimento, l'illuminazione verrà regolata in modo autonomo, così da garantirti piena autonomia per tutta la notte.

Insomma, un prodotto completo, pronto a garantirti luce in giardino (o anche in balcone). A questo prezzo, si tratta di un vero e proprio affare. Completa rapidamente l'ordine da Amazon per accaparrarti la confezione con 2 pezzi di faro solare a 27,99€. Ogni unità la prendi a 13,99€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, si tratta di un'offerta a tempo limitato.