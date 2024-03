Non farti scappare la Stampante HP ad appena 46€!

Andare in cartolibreria per stampare anche un solo documento è davvero fastidioso. L’unico modo per evitare il problema è acquistando una stampante. Spesso e volentieri, però, queste sono super costose… almeno fino a questo momento! Sì, perché con il ribasso del 28%, pagherai questa HP DeskJet 2720e solamente 46,89€ anziché 64,90€! Scopriamo ora tutte le sue caratteristiche tecniche.

Tutte le caratteristiche della stampante HP

Grazie alle sue funzionalità avanzate di connettività, la DeskJet 2720e ti consente di stampare da qualsiasi dispositivo, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet, attraverso opzioni come Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Inoltre potrai chiaramente collegarla ad un cavo USB per un trasferimento istantaneo di dati dal tuo PC. Le prestazioni di stampa di questa stampante sono all’altezza delle tue aspettative, con una velocità di stampa fino a 7,5 ppm in bianco e nero e 5,5 ppm a colori. Questo ti assicura risultati di stampa rapidi e di alta qualità su una vasta gamma di supporti, dal comune A4 alle buste e alla carta fotografica. Con il programma HP+, la tua esperienza di stampa diventa ancora più bella. Grazie a un anno di garanzia extra e 6 mesi di servizio Instant Ink incluso, riceverai le cartucce direttamente a casa prima che tu ne abbia bisogno, garantendo una stampa senza interruzioni e con la massima tranquillità.

Stampa direttamente dalla tua cameretta con questa fantastica stampante multifunzione a getto d’inchiostro HP DeskJet 2720e. Prendila subito dato il prezzo di appena 46,89€ grazie allo sconto del 28%!