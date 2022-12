Non dire Smartwatch se non hai questo Samsung nel sacco (-120€)

Certo, puoi acquistare uno smartwatch a tuo piacere ma quando hai l’opportunità di risparmiare e mettere al polso un prodotto come il Samsung Galaxy Watch5 LTE cosa stai aspettando?

Uno dei migliori modelli sul mercato senza se e senza ma. Ora che Amazon te lo fa acquistare con uno sconto del 33% è praticamente il tuo affare personale. Non aspettare un secondo in più e collegati su Amazon per risparmiare più di cento euro e completare l’acquisto con soli 252€.

Conta che puoi pagare con finanziamento a Tasso Zero, ma fai presto: sono disponibili solo 6 pezzi. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy Watch5 LTE: lo smartwatch che rimpiazza lo smartphone

Avere al polso uno smartwatch come Samsung Galaxy Watch5 LTE è tutt’altra storia. Pieno di risorse, va a sostituire il tuo smartphone con facilità per non doverlo tirare fuori ogni due per tre dalla tasca o dalla borsa.

Pensa un po’, una volta che lo indossi non te lo togli più. Puoi tenere sotto controllo la tua vita sociale come la salute e lo sport. Integrati al suo interno, infatti, ci sono dei sensori di ultima generazione grazie ai quali hai a portata di polso:

un cardiofrequenzimetro;

un dispositivo per effettuare ECG;

un sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica;

un sensore per monitorare la massa grassa;

90 modalità di allenamento.

Non avere dubbi: il display completamente personalizzabile è super resistente grazie al vetro in zaffiro. In più la batteria che si ricarica in modo ultra rapido, dura veramente tanto.

Questo non è un semplice smartwatch ma un vero e proprio assistente personale.

Non ti perdere per nessuna ragione Samsung Galaxy Watch5 LTE su Amazon, non ora che lo porti a casa con soli 252€ grazie allo sconto del 33%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e in più, se scegli Cofidis come modalità di pagamento, puoi ottenere un finanziamento a Tasso Zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.