Non comprare questo iPad oggi

Devo ammettere che mi diverto sempre moltissimo quando faccio questo tipo di articoli. Il motivo è presto detto: mi piace instaurare con i lettori un dialogo, un confronto e dare un parere soggettivo ma anche estremamente razionale ad un prodotto o un’idea di acquisto. In questo caso, vi dirò senza troppi giri di parole di non comprare iPad Pro del 2021. “E che iPad ci consigli allora?” Potrebbe dire a qualcuno. Ve lo dirò alla fine.

Perché non comprare iPad Pro adesso?

Sarò sincero non ci girerò troppo intorno: è un gadget eccellente che può soddisfare anche le esigenze dei Creator più esperti, dei fotografi, dei video maker e degli scrittori. Il processore è potentissimo e sarà un tablet aggiornato per tanti anni. E allora perché non comprarlo? Sappiate che a brevissimo usciranno le nuove versioni con processore Apple Silicon M2 pertanto, visto che potrebbero avere un prezzo di listino simile a quello degli M1, iPad Pro del 2021 potrebbero non essere la scelta vincente di questo periodo.

Sui nuovi prodotti ci aspettiamo una ricarica MagSafe, performance ancora più esagerate (ma a che pro, poi, se abbiamo un software castrato?), uno schermo micro LED anche sulla versione da 11”, delle nuove periferiche e magari, accessori compatibili con lo standard MagSafe da applicare comodamente sul pannello posteriore. Sarò un sognatore? Mi auguro di no. Ma un iPad Pro, a cosa serve?

Sappiate che se avete intenzione di comprare il tablet per giocare o vedere serie TV in streaming, ci sono soluzioni molto più economiche e che soprattutto potrebbero fare di più al caso vostro magari per portabilità o per prezzo più contenuto. Certo che ognuno spende i soldi come vuole però forse, l’investimento io lo farei in maniera più sensata.

Se siete dei conti in Creator e volete un prodotto leggero con cui editare le foto, magari in abbinata una Apple Pencil, noi vi suggeriamo l’acquisto di un iPad Air del 2022 con processore M1. Onestamente, questa potrebbe essere una mossa vincente perché si porta a casa a 629,00 €, tutto sommato, non è poi una cifra così esosa rispetto alle controparti Premium, le carenze e le mancanze sono limitate e poi nel quotidiano si vedono molto poco.

