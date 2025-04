Non collegarti al Wi-Fi dell'hotel senza una VPN

Quando si è in vacanza all’estero, le persone hanno la cattiva abitudine di collegarsi alla rete Wi-Fi dell’hotel. Perché cattiva? Perché nove volte su dieci si tratta di una rete Wi-Fi pubblica, cioè senza protezione. Una connessione di questo tipo è rischiosa, poiché per un hacker o un utente malintenzionato è un gioco da ragazzi riuscire a sottrarre i dati personali degli altri ospiti, con tutto ciò che questo comporta.

E se proprio non se ne può fare a meno, magari perché si è in un Paese fuori dall’Unione europea dove i costi del roaming sono esorbitanti, ci si può collegare ma solo se lo si fa in sicurezza. Come? Con l’installazione di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che crea una connessione sicura tra un sito web e il dispositivo in uso, che può essere un computer, un tablet o uno smartphone.

Tra le VPN dal miglior rapporto qualità-prezzo si annovera PrivadoVPN, un provider VPN che ha sede in Svizzera e che si distingue per la privacy dei dati personali dei suoi utenti, nel pieno rispetto di una delle leggi più severe sulla privacy in Europa. In questi giorni il piano di due anni è in offerta a 1,11 euro al mese, con tanto di tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come collegarsi al Wi-Fi dell’hotel in sicurezza

Una connessione sicura alla rete Wi-Fi aperta dell’hotel avviene soltanto se si attiva prima una VPN. Se non se ne ha una, ecco i passaggi da seguire:

Sottoscrivere un piano VPN (PrivadoVPN scelta consigliata).

Scaricare l’app della VPN sul proprio dispositivo personale.

Accedere con le credenziali fornite al momento della registrazione dell’account.

Attivare una connessione VPN dall’app.

Collegarsi alla rete Wi-Fi dell’albergo.

L’offerta di PrivadoVPN, grazie alla quale è possibile sottoscrivere un contratto di 24 mesi a 1,11 euro al mese, è disponibile per un periodo di tempo limitato.