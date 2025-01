Non ci credi ma con questo Battimaterasso il tuo torna nuovo (Amazon)

Un Battimaterasso da tenersi stresso. Rinnova i tuoi imbottiti con un solo passaggio di questo piccolo elettrodomestico che però vanta una forza eccellente. Elimina con una passata polvere, acari e allergeni per poter dormire al meglio ed esser sicuri che ogni zona della tua casa è sicura… Anche quella che non riesci a vedere! Il modello di JPHYLL è una certezza ed ha anche un piccolo costo, lo acquisti su Amazon con soli 68,39€. Collegati perché lo sconto è in atto ora, aggiungilo al carrello.

Battimaterasso facile ed efficacie: non farne a meno in casa

Molte volte prendiamo sottogamba la pulizia dei materassi e de divani. Tuttavia sono oggetti di utilizzo comuni e ci passiamo anche tanto tempo sopra. Preoccuparsi che all’interno di questi elementi non ci siano acari e polvere e allergeni non è scontato e con i giusti mezzi puoi assicurarti che rimangano sani e puliti. Ne è un esempio il Battimaterasso di JPHYLL che è piccolo e semplice da utilizzare.

Rispetto a tanti altri modelli in circolazione, questo ha dimensioni ristrette e facile sia da conservare che da mettere all’opera. Lo appoggi sul tuo imbottito e dai il via alla pulizia. Grazie al riscaldamento e al meccanismo ultrasuoni tutto lo sporco viene sollevato e aspirato via. Il motore ha una potenza di 16kpa con 30000 giri al minuto per eliminare ogni tipologia di problema, anche quella invisibile ad occhio nudo. Una seconda caratteristica da non sottovalutare è la presenza di un filtro HEPA che rende l’aria rimessa in circolo sicura da respirare. Così non rischi neanche di aspirare e poi rimettere in circolo acari e tutto il resto.

Al suo interno è integrata una luce UV che sterilizza per una protezione aggiuntiva.

A soli 68,39€ su Amazon, il magico Battimaterasso di JPHYLL non è da farselo scappare. Se sei interessato collegati in pagina e approfitta dello sconto aggiungendolo subito al carrello.

Con Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia.