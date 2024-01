Non c'è solo Samsung Galaxy S24: è in arrivo anche Galaxy A55

Samsung ha rivoluzionato la sua tradizionale “sequenza di lancio”, presentando inizialmente i nuovi smartphone della serie Galaxy S, seguiti dai telefoni Galaxy A. Quest’anno, l’azienda ha già introdotto il Galaxy S24 e sembra che a breve potrebbe annunciare i nuovi modelli di fascia media: il Galaxy A35 ed il Galaxy A55.

Il design del Galaxy A55 era già stato anticipato alcuni mesi fa, ma ora emergono ulteriori informazioni, inclusi i dati sulla velocità di ricarica e la versione Bluetooth.

Nuove conferme per Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55 ha recentemente ottenuto le certificazioni Bluetooth SIG e TUV Rheinland, rivelando dettagli significativi sulla sua versione Bluetooth e sulla capacità di ricarica rapida. Le certificazioni indicano che lo smartphone arriverà sul mercato con almeno tre varianti, identificate dai numeri di modello SM-A556B, SM-A556E e SM-A556E_DS. Mentre l’SM-A556B sembra destinato al lancio in Europa, si ipotizza che le altre varianti saranno commercializzate nei mercati asiatici. Il telefono supporterà la connettività Bluetooth 5.3, in linea con il Samsung Galaxy A54 lanciato lo scorso anno (e che ora trovi su Amazon scontato di 140 euro).

Come detto, Samsung Galaxy A55 è stato rintracciato anche nel database TUV Rheinland, evidenziando una batteria in grado di gestire la ricarica a 9 V e 2,55 A. Ciò si traduce in un supporto alla ricarica rapida da 25 W. La stessa velocità di ricarica era già stata confermata due mesi fa nella certificazione CCC del telefono. Questo suggerisce che Samsung, almeno per ora, non stia implementando una ricarica più veloce nei suoi modelli di fascia media. È interessante notare che la versione standard di Samsung Galaxy S24 adotta la stessa tecnologia, con una ricarica rapida da 25 W.

