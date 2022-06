Non aspettare l'Amazon Prime Day 2022: 10 genialate a meno di 15€

Su Amazon, gli affari intelligenti li puoi fare tutti i giorni. Non occorre aspettare il Prime Day 2022 per fare acquisti a prezzo ribassatissimo. Dai un’occhiata a queste 10 genialate e meno di 15€: per ognuna, ti spiegherò perché è geniale. Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, puoi godere di spedizioni super rapide e gratuite.

Amazon Prime Day 2022? Anticipa lo shopping furbo

Una bella carrellata di dispositivi furbi, utili realmente e di qualità. Il prezzo li rende più ghiotti che mai. Dai un’occhiata.

Cuociriso per microonde a 9,99€ (sconto 44%). Perché è imperdibile? Immagina di preparare tutto il riso che vuoi in pochi minuti e senza accendere assolutamente i fornelli. Combatti il caldo e puoi goderti le insalate che preferisci.

Potente torcia compatta a 11,89€. Da non perdere perché, seppur compatta, è dotata di potenza di illuminazione di 2000 lumen: tantissimo!

Ventilatore USB portatile a 10,46€ (spunta il coupon in pagina). Perché è geniale? Compatto, potente e dotato di batteria integrata ricaricabile. Lo ricarichi tramite cavo USB oppure lo alimenti allo stesso modo, lasciandolo sempre attaccato. A disposizione, 3 modalità di utilizzo.

Cacciavite top quality di Stanley con 34 inserti a 9,99€. Da avere perché il brand è di altissima qualità, ma non solo: le punte in dotazione sono tantissime e c’è anche una praticissima custodia.

Sacca refrigerante per vino a 10,47€. Veramente un prodotto intelligente, ce l’ho e lo sfrutto tantissimo. Permette al vino di rimanere bello fresco per un sacco di tempo, anche se lo trasporti o lo lasci a tavola. Ovviamente, è un prodotto riutilizzabile.

Lampada da testa con batteria ricaricabile a 9,34€. Un prodotto pazzesco, di estrema comodità in un sacco di contesti. Lo indossi, mantenendo le mani libere, e ottieni subito l’illuminazione necessaria. A disposizione, 5 livelli di intensità luminosa.

Repellente per zanzare a ultrasuoni, 4 pezzi a 7,99€. Perché è una genialata? Ogni unità è in grado di tenere lontani insetti, zanzare, ragni, topi e non solo. Ancora, è anche una bella luce da notte, discreta ed efficace.

Chiavetta USB 128GB a 11,04€. Perché è da avere? Semplice: con prezzo piccolissimo ti accaparri un sacco di spazio di archiviazione portatile e non solo. Infatti, la doppia uscita USB lo rende immediatamente compatibile con smartphone, tablet, PC e non solo.

Condizionatore portatile a 13,99€. Più di un ventilatore, ma con consumo energetico ridicolo (massimo assorbimento di 12W). Basta versare dell’acqua ben fredda o con dei cubetti di ghiaccio e godere subito di aria più fresca, senza dover badare alla bolletta elettrica.

Spazzolino elettrico Oral B a 9,96€. Perché è una genialata? Perché ormai siamo proiettati verso l’idea che l’igiene orale “elettrica” debba costare un sacco di euro. Invece, ci sono ancora ottimi prodotti a prezzo più che competitivo.

Visto? Non serve aspettare che le offerte dell’Amazon Prime Day 2022 ti piovano addosso. Cercando le occasioni giuste, puoi fare eccellenti affari con prodotti che – considerando il prezzo – sono delle autentiche genialate. Scegli i tuoi preferiti adesso e ricorda: gli abbonati ai servizi Prime godono di spedizioni rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.