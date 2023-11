Non aspettare la fine del mercato tutelato: scegli Eni Plenitude e risparmia

Dal 1° gennaio 2024, il mercato tutelato per il gas naturale terminerà. Eni Plenitude offre la soluzione perfetta per anticipare la fine del mercato tutelato: l’offerta Trend Casa FineTutela, che permette ai consumatori di beneficiare di un prezzo variabile in linea con l’andamento del mercato. In più, risparmi fino a 144 euro sui costi di commercializzazione e vendita quando attivi sia la fornitura di luce che quella di gas.

Perché scegliere Eni Plenitude?

Il risparmio di 144 euro è calcolato rispetto ai costi di commercializzazione e vendita del listino base di Trend Casa, che ammonta a 72 euro per ogni fornitura (equivalenti a 3 euro al mese per ogni fornitura). Con Trend Casa FineTutela, paghi il prezzo all’ingrosso più un contributo al consumo.

Nel mese scorso, prendendo in considerazione sia i prezzi all’ingrosso che il contributo al consumo applicato sia per la luce che per il gas, il corrispettivo luce si sarebbe attestato a 0,139 €/kWh, mentre il corrispettivo gas si sarebbe mantenuto a 0,496 €/Smc.

Tuttavia, è importante notare che non è possibile stimare con esattezza il prezzo di luce e gas nei mesi a venire, poiché è strettamente collegato all’andamento dei mercati energetici. Questo è il motivo per cui scegliere Trend Casa FineTutela è una decisione saggia.

Perché dovresti optare per Trend Casa FineTutela di Eni Plenitude?

Prezzo di mercato: accedi alle condizioni del mercato all’ingrosso, riservate agli operatori energetici, con un contributo al consumo. Questo ti permette di avere maggiore flessibilità e controllo sui tuoi costi energetici; Sconto domiciliazione: ricevi fino a 12 euro di sconto in bolletta in 24 mesi per ogni fornitura (0,5 euro al mese) se attivi l’addebito diretto su conto corrente; Risparmio: risparmi fino a 144 euro in 2 anni sui costi di commercializzazione e vendita se sottoscrivi sia la fornitura di luce che quella di gas.

L’offerta Trend Casa FineTutela può essere sottoscritta fino al 12 novembre 2023 in tutto il territorio italiano dai clienti domestici con contatore attivo. L’attivazione è semplice e puoi farla online. Tieni a portata di mano una bolletta del tuo attuale fornitore con cui hai un contratto, un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario dell’ultima bolletta, e l’IBAN se desideri addebitare la bolletta sul tuo conto corrente.

