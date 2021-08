Il teardown del Nokia XR20 pubblicato in queste ore in rete conferma la robustezza intrinseca del telefono ma mostra che potrebbe essere alquanto difficile da riparare.

Nokia XR20: difficile da riparare ma costruito egregiamente

Un nuovo video pubblicato su YouTube ci ha svelato i segreti nascosti dietro la costruzione del primo rugged phone del colosso finlandese HMD Global. Stiamo parlando, ovviamente, del teardown del Nokia XR20, un prodotto molto forte e durevole e che riflette il target di riferimento del marchio.

Il video suggerisce che i materiali interni utilizzati per produrre il Nokia XR20 sono semplice; vedasi i lati gommati e il telaio centrale in alluminio abbastanza spesso e che riesce a schermare gli interni e resistere alla flessione.

Il teardown rivela la facilità con cui è possibile aprire il retro in plastica dell'XR20. Lo schermo si può sostituire senza troppi problemi e senza danneggiare i componenti.

Il Nokia XR20 è classificato IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua, poiché non subisce alterazioni quando è in acqua per un massimo di 60 minuti a una profondità di 1,5 metri. Ci sono guarnizioni protettive in gomma attorno alla porta USB-C e all'altoparlante per una maggiore robustezza.

Brutte notizie per la riparabilità: il telefono ha ottenuto un punteggio di soli 6,5 punti su 10, che è appena sopra lo score medio. Sebbene nulla sia troppo difficile, la sostituzione dello schermo richiede abilità e attenzione anche da parte di utenti esperti. Le attività coinvolte includono la rimozione della piastra posteriore, del coperchio superiore e della batteria rimovibile. Il processo completo, probabilmente, prevedeva anche la rimozione completa dell'adesivo della linguetta a strappo. Infine, il cavo flessibile si può scollegare prima di rimuovere il tutto.

Il Nokia XR20 è stato lanciato il mese scorso ed è il primo rugged phone della compagnia. Può resistere a qualsiasi cosa gli venga lanciata; ha un case ultra resistente e uno dei vetri di visualizzazione più resistenti ad oggi in commercio. È resistente ai graffi, alle cadute, alla temperatura e all'acqua. Inoltre, include fino a 4 anni di aggiornamenti e upgrade del sistema operativo.

Nokia

Smartphone