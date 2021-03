La scorsa settimana, un rapporto emerso online ha rivelato l’esistenza di un telefono HMD Global denominato Nokia X20. Successivamente, è stato individuato sulla piattaforma di benchmarking di Geekbench. Oggi lo smartphone è emerso nel database della Federal Communications Commission (FCC). Si ipotizza che l’azienda possa annunciare il device nel corso del nuovo evento di lancio previsto per l’8 aprile.

Nokia X20: cosa sappiamo?

I documenti FCC rivelano che lo smartphone Nokia X20 (numero di modello TA-1341) misura 167 mm di diagonale, il che indica che potrebbe ospitare un display di circa 6,2 pollici. Dal momento che si ipotizza che possa prendere in prestito il suo design dal Nokia 5.4, il terminale potrebbe essere dotato di uno schermo con selfiecam incastonata in un foro laterlae.

Nokia X20 5G visits FCC ahead of launch. Will feature a circular camera module. #Nokia #NokiaX20 pic.twitter.com/GeDIEeUIPc — Mukul Sharma (@stufflistings) March 24, 2021

Uno schema del guscio posteriore del telefono è disponibile anche nei documenti FCC. Questo mostra che lo smartphone ha un alloggiamento per la selfiecam di forma rotonda. Il device non dispone di un lettore di impronte digitali sulla back cover, il che indica che potrebbe essere incorporato con il pulsante di accensione. L’elenco FCC non fornisce tuttavia, altre informazioni sulle sue specifiche.

L’elenco Geekbench dello smartphone ha rivelato che sarà dotato di chipset Snapdragon 480, 6 GB di RAM e sistema operativo Android 11. L’X20 dovrebbe offrire agli utenti 128 GB di memoria nativa e potrebbe avere un prezzo di 349 euro (~ $ 412). È probabile che il telefono arrivi nei colori blu e sabbia.

Anche il Nokia X10, che dovrebbe debuttare con X20, sarà alimentato dal chip Snapdragon 480 e 6 GB di RAM. Questo potrebbe avere un prezzo di partenza di circa 299 euro (~ $ 353) e potrebbe essere disponibile nei colori bianco e verde.

Insomma, tanti piccoli nuovi midrange 5G davvero interessanti stanno per arrivare: la fascia media si riempie sempre più di gadget superlativi dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nokia

Smartphone