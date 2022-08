Nokia T10 UFFICIALE: il nuovo tablet economico per tutta la famiglia

HMD Global ha sciolto ogni riserva su Nokia T10, tablet a basso costo che promette affidabilità, velocità e massima sicurezza grazie ad un programma di update costanti della durata di ben 3 anni dal momento dell’acquisto.

Il retro di questo nuovissimo tablet Nokia con sistema operativo Android 12 è realizzato in policarbonato, materiale che garantisce resistenza all’acqua secondo lo standard IPX2. Dimensioni di 9 x 123,2 x 208 mm e peso di 365 g.

Tablet Nokia T10: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Nella zona frontale, Nokia T10 monta un display da 8 pollici con aspect ratio di 16:10 ed una risoluzione pari a 800×1280 pixel. Trova spazio anche una fotocamera selfie da 2MP che si aggiunge alla fotocamera posteriore da 8MP con annesso flash LED. Le configurazioni di memoria prevedono, a seconda del modello, 3GB di RAM con 32GB di storage oppure 4GB di RAM e 64GB di storage: in entrambi i casi, è supportata l’espansione tramite microSD fino a 512GB (a tal proposito, ti consigliamo l’ottima microSD SanDisk Ultra da 128GB che, per breve tempo, sarà disponibile ad un prezzo di circa 18 euro su Amazon grazie ad uno sconto pazzesco del 39%).

Ad animare il tablet Nokia ci pensa il processore Unisoc T606, con certificazione per Netflix HD. Presenti due altoparlanti con funzionalità OZO Playback ed il microfono. Disponibile la modalità di sblocco tramite riconoscimento facciale. Non manca (quasi) nulla dal punto di vista della connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5.0 GHz dual-band), porta USB Type-C (2.0) OTG, jack per le cuffie da 3.5 mm, GPS, GLONASS, GALILEO e AGPS. Risponde all’appello una batteria non rimovibile da 10W, che dovrebbe assicurare un giorno di autonomia. Infine, per questo prodotto HMD Global garantisce 3 anni di aggiornamenti di sicurezza mensili.

Il tablet Nokia T10 è disponibile sul sito ufficiale nella colorazione blu in versione 3GB/32GB Wi-Fi al prezzo di 169 euro ed in versione 4GB/64GB LTE a 189,99 euro, con annessa Flip Cover al prezzo di 34,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.