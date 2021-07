Nella giornata di oggi (21 luglio 2021), Nokia ha appena svelato i suoi nuovi prodotti per il mercato cinese. Fra questi troviamo gli altoparlanti Bluetooth di nuova generazione e delle cuffie TWS low-cost denominate “SP-101” e “BH-205“.

Nokia SP-101 e BH-205: le caratteristiche

In primo luogo, il colosso tecnologico finlandese ha appena annunciato un nuovo speaker Bluetooth che pesa solo 160 grammi. In altre parole, è relativamente piccolo considerato che misura solo 5 centimetri di altezza ed è costruito pensando alla portabilità. Arriva con resistenza agli schizzi IPX4 e ospita una bobina dinamica da 43 mm. Sotto il cofano, gli altoparlanti sono alimentati da una batteria da 800 mAh che gli consente di offrire 20 ore di riproduzione a livelli di volume del 50%.

Nokia SP-101 ospita un microfono integrato che supporta le chiamate e gode dei pulsanti play/pausa, accensione e volume sul lato. L'azienda ha anche aggiunto il supporto per le combinazioni stereo, che consente a due speaker identici di funzionare come se si avesse un canale sinistro e uno destro.

Arrivando ai nuovi auricolari, il brand ha rivelato al mondo i nuovi auricolari BH-205; sono cuffie TWS che offrono fino a 6 ore di batteria dai soli auricolari e fino a 36 ore di durata della batteria se abbinati alla custodia di ricarica.

Tale wearable supporta anche la tecnologia di decodifica audio AAC e vanta una porta USB di tipo C sull'anteriore per la ricarica rapida. Si possono utilizzare senza problemi sia con Android che con iOS e offrono controlli touch su entrambi i boccioli per eseguire diverse azioni. Gli auricolari saranno disponibili per l'acquisto a partire dal 28 luglio ad un prezzo di lancio iniziale di 199 Yuan. Allo stesso modo, anche i nuovi speaker Bluetooth verranno lanciati nella stessa data con un prezzo identico (199 yuan). Al momento non abbiamo possibilità di sapere se tali hardware arriveranno anche in Europa; vi terremo aggiornati.

