Nokia Solo Bud+ ha appena ottenuto la certificazione FCC e Bluetooth SIG; tutto sembra far capire che l'azienda finlandese lancerà a breve questo auricolare “old style”.

Nokia Solo Bud+: cosa sappiamo?

C'è un auricolare Nokia, se lo desiderate, in arrivo. Il prodotto che verrà lanciato come Nokia Solo Bud+ sarà un prodotto rivolto alle persone che sono sempre al telefono per effettuare chiamate o, meglio ancora, per coloro che non vogliono un paio di auricolari o cuffie Bluetooth ma vogliono comunque un vivavoce da avere sempre con sé per le chiamate.

Il dispositivo è stato avvistato all'interno del portale FCC attraverso una segnalazione di Nokiamob pochi giorni fa ed è stato ora certificato anche dal Bluetooth Special Interest Group. Secondo il certificato Bluetooth SIG, l'auricolare è prodotto da Sky Wing Communications Electronics Co. Ltd. Ha il numero di modello SB-201 e si collega ai telefoni mediante il Bluetooth 5.0.

I documenti contengono maggiori dettagli come delle foto dal vivo e un manuale utente. Come si vede nelle immagini sottostanti, il Nokia Solo Bud+ è realizzato in plastica. Il corpo principale è nero e c'è un gancio in plastica trasparente per fissarlo all'orecchio. C'è perfino un pulsante multifunzione nella parte superiore e diversi pulsanti di controllo del volume su un lato.

L'headset si ricarica tramite una porta MicroUSB e dispone di un LED che indica quando è associato o in carica. Sorprendentemente, non verrà fornito con un cavo di ricarica nella confezione, ma gli utenti riceveranno tre gommini di diverse dimensioni.

Il manuale dell'utente rivela che il pulsante multifunzione serve per il controllo della riproduzione musicale (pausa e riproduzione) e per accettare, terminare e rifiutare le chiamate. I pulsanti del volume possono essere utilizzati anche per switchare da un brano all'altro.

Non ci sono ancora informazioni su quando verrà lanciato il dispositivo e in quali Paesi verrà reso disponibile. Una volta che avremo maggiori dettagli, ve lo faremo sapere.

Nokia

Wearable