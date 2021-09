Nokia G50 UFFICIALE: prezzo, specifiche

HMD Global ha annunciato ufficialmente il Nokia G50, l'ultimo smartphone 5G della serie G: diamo un'occhiata più da vicino al prezzo, alle caratteristiche e ai dettagli chiave del terminale.

Nokia G50: tutti i dettagli

Il Nokia G50 sfoggia un display HD+ da 6,8 pollici con una risoluzione di 720×1640 pixel e viene fornito con un notch a forma di goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel (cam dotata di stabilizzazione elettronica dell'immagine).

Alimentato dal SoC Snapdragon 480 di Qualcomm – abbinato a 4 GB o 6 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria interna ( che può essere espansa fino a 512 GB tramite una scheda microSD e slot ibrido), il telefono sfoggia una configurazione a tripla fotocamera sul retro. La fotocamera principale da 48 megapixel è accompagnata da un obiettivo ultra grandangolare da 5 megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel e un flash LED.

Il telefono esegue immediatamente Android 11 (con due anni di aggiornamenti software garantiti e tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili) e contempla il classico jack per cuffie da 3,5 mm. Per l'autonomia energetica ci pensa una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W e per la sicurezza uno scanner di impronte digitali montato lateralmente. Disponibile in due varianti di colore (Ocean Blue e Midnight Sun).

Il Nokia G50 ha un prezzo di 230€, relativamente alla variante con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.