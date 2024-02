Nokia G42: smartphone con tripla fotocamera in OTTIMO SCONTO su Amazon

Nokia G42 è lo smartphone Android perfetto se stai cercando un dispositivo di qualità senza spendere troppo. Oggi puoi acquistarlo su Amazon in offerta a soli 198,99 euro: un prezzo eccezionale per un prodotto di questa portata.

Nokia G42 in offerta: le caratteristiche dello smartphone

Il Nokia G42 è in grado di combinare prestazioni avanzato con un prezzo super accessibile. Dotato di connettività 5G e alimentato da una potente CPU Snapdragon 480+5G, il Nokia G42 offre prestazioni eccezionali per ogni esigenza.

La tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, supportata dall’intelligenza artificiale, ti permette di catturare foto straordinarie in qualsiasi situazione. E con il refresh rate a 90 Hz e la tecnologia OZO 3D per il suono spaziale, potrai goderti un’esperienza multimediale coinvolgente come mai prima d’ora.

La batteria da 5000 mAh è in grado di durare fino a 3 giorni con un uso moderato e può essere ricaricata rapidamente grazie alla tecnologia Quick Charge: infine c’è anche un occhio alla sostenibilità con un design ecologico che presta una forte attenzione alla facile riparabilità.

Con un eccezionale schermo da 6.56 pollici, Nokia G42 può essere tuo a soli 198,99 euro. Non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.