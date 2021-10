Nokia G300 5G: trapelano le specifiche tecniche

Le immagini ufficiali del nuovo midrange Nokia G300 5G spuntano online; di seguito sono riportate anche le specifiche tecniche del dispositivo.

Nokia G300 5G: cosa sappiamo al momento?

Sono emerse diversi dettagli chiave sulle specifiche dello smartphone in arrivo Nokia G300 5G. Il terminale sarà alimentato dal chipset Snapdragon 480 di Qualcomm e avrà un display 720p+, oltre ad una fotocamera principale da 16 MP.

Il SoC di bordo è stato anche implementato in alcune delle ultime offerte del marchio finlandese come G50, X10 e X20. Il chipset offre comunque diversi vantaggi incrementali rispetto ad alcuni modelli precedenti. È abilitato al 5G e questo fa sì che il prodotto sia anche più appetibile per la maggior parte dei mercati in cui verrà lanciato.

La fuga di notizie suggerisce anche che il device del marchio finlandese avrà un display LCD da 6,57 pollici e un formato 20:9. Il pannello è anche leggermente più piccolo del G50 che ha uno schermo 720p+ da 6,82 pollici.

La configurazione della fotocamera del G300 5G sembra essere piuttosto deludente. Troviamo una lente principale da 16 MP, un ultra-wide da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. C'è anche una snapper selfie da 8 MP. Secondo le specifiche emerse, il G300 5G si posizionerà tra il G10 e il G20.

Funzionerà su Android 11 con una memoria interna da 64 GB e avrà uno slot microSD fino a 1 TB. È probabile che il nuovo terminale disponga di una batteria da 4.470 mAh con possibile supporto per la ricarica rapida, anche se al momento la valutazione non è chiara. Ci si aspetta che maggiori dettagli possano trapelare online man mano che ci avviciniamo all'evento HMD del 6 ottobre. Restate connessi con noi per saperne di più.