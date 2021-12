Nokia G20 è lo smartphone che non ti aspetti

Se sei alla ricerca di uno smartphone che sia al di sotto dei 200 euro ho un'ottima notizia per te. Nokia G20 è finalmente in promozione su Amazon e te lo puoi portare a casa con una spesa veramente eccezionale. Infatti lo paghi appena 172,00€ e non te ne puoi pentire perché è completo di tutto e per un utilizzo quotidiano è più che ottimo.

Se vuoi lo paghi anche con finanziamento a Tasso Zero e le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime. Ovviamente arriva prima di Natale quindi acquistalo anche per qualcuno di speciale se vuoi.

Nokia G20: uno smartphone che ti conquista

Nokia G20 è uno smartphone che forse non prendi subito in considerazione, ma scoprendo di cosa è capace di conquista. Infatti non ha nulla da invidiare, ma anzi, forse ti mette a disposizione anche di più di quello che dovrebbe rispetto alla sua fascia prezzo.

Con il suo display da 6,5 pollici ti godi tutti i contenuti al massimo della risoluzione potendo anche optare per vedere contenuti in streaming senza limitazioni. In più i bordi pressoché inesistenti rendono la visione ancora più ampia di quello che effettivamente è.

Al suo interno integra un processore Octa Core che abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria è uno spasso da utilizzare. Se poi hai bisogno di più spazio non farti problemi visto che con una semplice MicroSD puoi arrivare a 512 GB in una sola mossa.

La vera chicca di questo smartphone, tuttavia, è la sua batteria che ti supporta fino a due giorni di seguito e senza faticare.

Ancora dubbi? Questo è un modello 2021 e verrà aggiornato (caratteristica confermata) per almeno 3 anni quindi non rimarrai indietro.

Acquista subito il tuo Nokia G20 su Amazon a soli 172,00€. Lo ordini e lo ricevi prima di Natale senza dover pagare alcun costo aggiuntivo, le spedizioni sono completamente gratuite. Se poi vuoi rateizzarlo a tasso zero non ti dimenticare di scegliere Cofidis tra le modalità di pagamento.