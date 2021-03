L’atteso Nokia G10 è apparso su Geekbench con il processore che avrà a bordo e la dotazione della memoria: ecco tuti i dettagli.

Nokia G10 con 3 GB di RAM

Lo smartphone entry-level Nokia G10 è emerso ancora una volta in Rete e, per fortuna, le nuove speculazioni vanno a riempire gli spazi vuoti lasciati dal precedente rumor. Iniziamo col dire che il chipset a bordo del G10 – fino ad ora si parlava solo di una CPU octa-core – ha ora un nome grazie a Geekbench: si tratta del MediaTek Helio P22, che verrà affiancato sicuramente a 3 GB di RAM (ci dovrebbe essere anche un modello da 4 GB).

Il Nokia G10 dovrebbe avere uno schermo LCD IPS da 6,32 pollici con risoluzione 720x1560px, mentre per quanto riguarda l’autonomia energetica dovremmo imbatterci in una batteria da 4.000 mAh. SI prevede molto interessante il comparto fotografico, composto da ben quattro sensori: il principale da 48 MP sarà abbinato a un ultrawide da 5 MP e ad una coppia di sensori da 2 MP (uno per profondità e uno macro); per la selfie-camera ci dovrebbe pensare un obiettivo da 16 MP posto sul davanti.

Sebbene non vi siamo ancora informazioni certe sulla data di lancio del prossimo smartphone Nokia, grazie alle certificazioni SIRM, EEC, TÜV Rheinland e all’apparizione sul benchmark Geekbench sappiamo che l’annuncio del G10 non è lontano.

Vale la pena ricordare, a tal proposito, che la compagnia terrà un evento l’8 aprile, manifestazione in cui annuncerà com molta probabilità – oltre ai due presunti smartphone economici Nokia X10 e Nokia X20 con chipset Snapdragon 480 – proprio il G10.

