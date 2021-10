Nokia: effetto NOSTALGIA con il nuovo 6310

HMD Global suscita nostalgia nei cuori dei fan più affezionati con il nuovo Nokia 6310 20th Anniversary edition. Di fatto, l'OEM finlandese sta riportando in auge dei classici del suo brand licenziatario.

Nokia 6310: le caratteristiche

Il feature phone, noto per la sua struttura robusta e la batteria durevole, è stato lanciato per la prima volta nel marzo 2001. Questo significa che sono passati 20 anni dalla presentazione del telefono.

Secondo Nokia, il debutto di questo gadget è stato volutamente orchestrato in concomitanza con il 20° anniversario dal suo primo lancio. Questo nuovo modello presenta un display da 2,8 pollici contro uno schermo da 1,8 pollici dell'originale. È alimentato da un processore UNISOC 6531F e dispone di 8 MB di RAM e 16 MB di spazio di archiviazione. esegue il sistema operativo Serie 30+ (S30+). Inoltre è dotato di icone più grandi e c'è anche una modalità di accessibilità che semplifica ulteriormente il menu.

Il telefono ha una singola fotocamera da 0,3 MP sul retro insieme a un flash LED. C'è uno slot per schede MicroSD e gli utenti saranno in grado di aggiungere fino a 32 GB di storage aggiuntivo. Dispone di Bluetooth 5.0, Wi-Fi, supporto dual SIM e radio FM (cablata e wireless dual-mode).

La capacità della batteria di 1150 mAh è solo un po' più grande di quella del modello 2001, ma la comapgnia afferma che fornirà più di 7 ore di conversazione e durerà settimane in modalità standby. La batteria è rimovibile e l'azienda spedisce il telefono con un caricabatterie e un cavo micro USB.

L'edizione Nokia 6310 Anniversary sarà venduta nel Regno Unito per £ 59,99 ($ ​​82 USD); sarà disponibile in diverse colorazioni. Non si sa ancora quando sarà venduto negli altri mercati.