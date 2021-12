Nokia: ecco i nuovi auricolari TWS low-cost

Nokia lancia i nuovi auricolari True Wireless Stereo denominati E3103 con Bluetooth 5.1; dispongono di una batteria che permette di godere di 38 ore di autonomia con una singola carica.

Cosa sappiamo dei nuovi auricolari TWS di Nokia?

Il licenziatario Nokia per la regione asiatica RichGo ha lanciato gli auricolari True Wireless Stereo E3103. I suddetti gadget sono diventati molto popolari in questi anni e quasi tutti i produttori di smartphone hanno introdotto le proprie soluzioni, premium o economiche.

Gli auricolari TWS sono dotati di diverse caratteristiche impressionanti, inclusi gli ultimi auricolari Bluetooth 5.1. Il design è simile a quello degli auricolari E3101 e le principali differenze risiedono nei controlli touch e nella batteria; adesso è più batteria più piccola, precisamente da 37 mAh su ciascun auricolare. Contengono un grande driver da 13 mm e una custodia di ricarica più compatta.

Ogni gemma pesa solo 3,3 grammi e non ci sono i gommini in silicone in silicone. Il dispositivo è inoltre dotato di una custodia di ricarica piccola che contiene una batteria da 320 mAh che estende il livello di resistenza di 25 ore mentre ogni cuffia da sola può durare fino a 7 ore.

Gli auricolari Nokia E3103 sono dotati di un grado di impermeabilità IPX4 che li rende sicuri contro pioggia e sudore durante le sessioni di allenamento. Dispongono anche del supporto per gli assistenti vocali.

L'E3103 è disponibile nei colori bianco, rosa e nero e dovrebbe avere un prezzo accessibile, ma i dettagli su prezzo e disponibilità non sono noti al momento. Non sappiamo se e quando arriveranno anche da noi.