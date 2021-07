HMD Global presenta ufficialmente lo smartphone entry-level Nokia C30 con Android 11 Go Edition. Per coloro che non lo sapessero ancora, i device della line-up C dell'azienda con sede in Finlandia sono i dispositivi più economici presenti neò listino del marchio.

Nokia C30: le caratteristiche

Lo smartphone è dotato di un display LCD HD+ da 6,82 pollici che offre una risoluzione dello schermo di 1600 x 720 pixel e un rapporto di aspetto 20:9. Sotto il cofano, è alimentato da un processore octa-core non specificato che ha quattro core A55 a 1,6 GHz e quattro core A55 a 1,2 GHz.

Il dispositivo arriva in più configurazioni di memoria:

2 GB di RAM con 32 GB di memoria interna;

3 GB di RAM con 32 GB di storage;

3 GB di RAM con 64 GB di memoria.

C'è anche uno slot per schede microSD che consente agli utenti di espandere ulteriormente la capacità di archiviazione.

Nel comparto fotografico, il telefono è dotato di una configurazione a doppia lente comprendente un sensore principale da 13 megapixel con flash LED e un'ottica secondaria da 2 megapixel. Sul lato anteriore, il dispositivo è dotato di uno snapper da 5 megapixel per i selfie e le videochiamate.

Le opzioni di connettività sul dispositivo includono il 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS e porta micro-USB. Inoltre è dotato di un sensore di impronte digitali montato sul retro per la sicurezza dei dati degli utenti,

Il telefono esegue Android 11 Go Edition, una versione ottimizzata di Android 11 realizzata per dispositivi con hardware entry-level. È alimentato da una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica da 10 W.

Il Nokia C30 è disponibile in due opzioni di colore: verde e bianco. Il prezzo del telefono parte da 99 euro e sarà disponibile in mercati selezionati già a partire da oggi.

