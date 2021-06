Ad aprile, HMD Global ha annunciato gli smartphone Nokia C10 e Nokia C20. La scorsa settimana, la società ha presentato ilC20 Plus in Cina. I rapporti hanno affermato che la società sta lavorando su un altro telefono della serie C. Un nuovo smartphone Nokia con numero di modello TA-1357 ha ricevuto l'approvazione dalla Federal Communications Commission (FCC) negli Stati Uniti. Si ipotizza che questo dispositivo possa venire commercializzato con il moniker Nokia C30.

Nokia C30: cosa sappiamo?

Il telefono TA-1357 misura 177,7 x 79,1 mm e ospita una batteria da 5.850 mAh. Offre funzionalità di connettività come LTE, Wi-Fi a 2,4 GHz e Bluetooth. L'elenco FCC non ha altre informazioni sulle sue specifiche. Le speculazioni sono diffuse sul fatto che il telefono abbia anche ricevuto la certificazione CEE.

Il mese scorso, una fuga di notizie ha rivelato il design posteriore del terminale insieme alla capacità della batteria. L'immagine rivela che ha disporrà di un modulo fotografico di forma rotonda con due lenti al seguito, insieme a un flash LED. Sotto l'alloggiamento della fotocamera ci sarà un tradizionale scanner di impronte digitali. Il bordo sinistro del dispositivo ha un bilanciere del volume e un tasto di accensione. La perdita ha anche rivelato che il device è alimentato da una batteria da 6.000 mAh. Sfortunatamente, le voci di corridoio devono ancora divulgare informazioni sulle sue altre specifiche.

Specifiche del C20 Plus

Il Nokia C20 Plus ha un display HD+ da 6,5 ​​pollici ed è alimentato dall'Unisoc SC9863A. Il dispositivo è supportato da una batteria da 4.950 mAh e funziona con il sistema operativo Android 11.

Ha un sistema a doppia fotocamera da 8 megapixel + 2 megapixel e una fotocamera frontale da 5 megapixel. Il telefono viene fornito con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione e ha un prezzo di 699 Yuan (~ $ 109).

